[SDCC] Norman Osborn devient le Gold Goblin dans sa propre série

Marvel Comics tenait son panel Next Big Thing il y a quelques minutes et il a encore été riche en annonces. Tout d'abord, Norman Osborn va entamer un nouveau chapitre de son histoire en adoptant un costume et un nom inédits dans la mini-série Gold Goblin.

Après les événements du run de Nick Spencer, Norman est lavé de ses péchés de Bouffon vert et proposera même son aide à Peter Parker dans les prochains numéros du dernier relaunch d'Amazing Spider-Man , lui offrant même un planeur et des améliorations inspirés de son passé. Cette nouvelle vie héroïque va donc continuer pour le père Osborn et son chemin vers la rédemption se poursuivra dans les pages de cette série limitée.

Voulant s'éloigner de son passé de Goblin, les médias le lui rappellent en le surnommant le Gold Goblin. Le passé et ses souvenirs peuvent-ils le rattraper ? Ce sera à découvrir à partir de novembre dans ce titre écrit par Christopher Cantwell et illustré par Lan Medina. La couverture de Taurin Clarke offre d'ailleurs un premier aperçu du costume de ce Bouffon doré. À noter que le titre sera également tie-in à l'événement Dark Web qui débutera le même mois.