Une série limitée Venom: Black, White & Blood pour août 2025

Les dernières sollicitations de Marvel pour le mois d'août ont été dévoilées et, avec elles, une visibilité sur certains titres qui étaient passés entre les mailles du filet jusque-là. C'est notamment le cas dans l'univers de Venom avec l'annonce d'une nouvelle série : VENOM: BLACK, WHITE & BLOOD #1. L'équipe créative derrière ce premier numéro est composée de DAVID MICHELINIE, J.M. DeMATTEIS et RYAN NORTH au scénario et de JONAS SCHARF, DAVE WACHTER et CREEES LEE au dessin. Côté covers, la principale sera réalisée par GREG CAPULLO.



Une collection d'histoires autour de Venom à travers l'histoire des symbiotes commence ici, le tout rendu avec le noir et blanc de Venom (et avec un peu de rouge). David Michelinie et Jonas Scharf nous emmènent dans la jungle, où Venom traque un groupe scientifique paramilitaire vicieux déterminé à transformer le symbiote de Brock en arme ! Après MAXIMUM CARNAGE, J.M. DeMatteis et Dave Wachter confrontent Eddie Brock à une affaire familiale – et à une sombre vérité – dans « FATHERS & SONS » ! Ryan North et Creees Lee s'occupent de placer le "mortel" dans le protecteur "mortel" lorsque Venom aide un enfant… à se venger !

Composée de quatre numéros, le premier sortira en août pour 5.99$.