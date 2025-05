Marvel tease Rapid et Kid Venom pour son Giant Size Amazing Spider-Man

Marvel vient d'en dévoiler un petit peu plus sur le très attendu Giant Size Amazing Spider-Man . Tout d'abord, les équipes créatives ont été complétées. Ainsi, nous pouvons notamment vous dire que Kevin Smith va rejoindre Al Ewing, Chip Zdarsky, Giuseppe Camuncoli, CAFU, et Mark Buckingham. Plus précisément, il sera aux côtés de Giuseppe Camuncoli sur un récit dans lequel Spider-Man et les Fantastic Four feront équipe.

Voici le synopsis du numéro :

L'été commence en fanfare avec GIANT-SIZE AMAZING Spider-Man #1 ! Kevin Smith fait son retour triomphal chez Marvel avec une histoire de Spider-Man qui vous fera battre le cœur à tout rompre et vous fera mourir de rire. Comme si cela ne suffisait pas, Al Ewing et Mark Buckingham nous racontent une décennie d'aventures avec Spider-Man et certains de ses meilleurs amis ! Et comme si cela ne suffisait pas, Chip Zdarsky et CAFU présentent un tout nouveau personnage qui jouera un rôle majeur dans l'avenir de Marvel Comics ! À ne pas manquer !

Côté covers, il y aura également de gros noms : Greg Capullo, Mark Bagley, Lee Bermejo, et Scott Hepburn.

A côté de cela, l'éditeur tease également l'arrivée d'un nouveau personnage : Rapid. Créé par Chip Zdarsky et Cafu, Lowe a déclaré à son sujet qu'il s'agissait du nouveau personnage Marvel le plus cool de ces dernières années, qui va carrément piquer la vedette à Spidey ! Et au cas où cette annonce vous laisserez de marbre, Lowe a ajouté Et encore, je n'ai pas tout dit !

Voici un petit visuel du personnage :

Enfin, Marvel a également annoncé que ce numéro marquera les débuts de Kid Venom dans le Marvel Universe (entendez par là, notre bonne vieille Terre). En effet, jusque-là, le personnage était uniquement lié à la Terre-91029.

Vous trouverez toutes les images dévoilées autour de ce numéro géant en fin de news.

Le numéro sortira le 11 juin pour 7.99$.