Jon Bernthal rejoint le casting de Spider-Man Brand New Day

Jon Bernthal (Le Punisher) rejoint Tom Holland, Sadie Sink, Zendaya et Jacob Batalon dans le prochain film des aventures du Tisseur !

Frank Castle sera donc de la partie dans Spider-Man Brand New Day, quatrième film Spider-Man dans le MCU. Possible allié ou adversaire comme lors de la première apparition du justicier dans The Amazing Spider-Man #129 ? Seul l'avenir nous le dira.

Destin Daniel Cretton, qui a précédemment réalisé Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, est à la mise en scène pour ce film, dont la production devrait commencer cet été.

Spider-Man Brand New Day, réalisé par Destin Daniel Cretton, sortira dans nos salles obscures pour le 29 juillet 2026.