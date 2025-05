Les New Avengers vont affronter les Killuminati

Il y a peu, nous vous dévoilions un changement de titre pour un comics Marvel avec la série New Thunderbolts* qui se nomme à présent New Avengers. Mais au-delà de ce changement de nom, et la volonté de Marvel de proposer une équipe plus proche de celle du film, le contenu du titre était encore assez flou.

Aujourd'hui, nous avons un indice sur la menace qui va se profiler grâce à une série de variant covers réalisées par Josemaria Casanovas, Rod Reis, Ivan Tao, et Salvador Larroca et qui nous met en avant les Killuminati.

Les voici :

Les Killuminati sont présentés comme étant les doubles mystérieux des Illuminati. A leur sujet, le scénariste Humphries a déclaré New Avengers ou Killuminati, les deux sont des échos de l'équipe des New Avengers de Bendis et Hickman.

Le titre sortira le 11 juin.