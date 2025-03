Marvel annonce les New Thunderbolts pour juin 2025

Lorsqu'un film de super-héros sort, il n'est pas rare que des comics du même univers voient le jour. Et Thunderbolts* n'échappe visiblement pas à la règle. En effet, alors que le film est toujours prévu pour le mois de mai, Marvel a annoncé la sortie d'une série régulière New Thunderbolts* pour le mois suivant donc en juin. L'équipe créative sera composée de Sam Humphries au scénario et Ton Lima au dessin.

Voici deux covers :

Et voici le synopsis :

La série démarre lorsque Bucky Barnes et Black Widow découvrent une menace monumentale pour l’univers Marvel et recrutent un groupe d’individus qui NE RETIENDRONT RIEN ! Il s’agit d’une formation radicale, même selon les normes des Thunderbolts, qui inaugure une nouvelle ère révolutionnaire de l’équipe emblématique. [...] THE Winter soldier .VEUVE NOIRE. CARNAGE. LA Hulk . NAMOR. CLEA. WOLVERINE.



Ce sont les solitaires et les anti-héros les plus dangereux de l’univers Marvel. Rien ne pouvait les faire travailler ensemble... mais Bucky Barnes et la Veuve Noire vont tenter leur chance. Des copies démentes des Illuminati menacent le monde, et s’ils trouvent comment travailler ensemble, ils seront aussi inarrêtables que les originaux. Bucky et Natasha ont besoin d’alliés qui feront tout pour éliminer les doublons - mais se battre avec une équipe de tueurs et de monstres présente ses propres dangers. Bienvenue dans les New Thunderbolts* - j’espère que vous survivrez à l’expérience.

Pour les plus observateurs d'entre vous, nous vous confirmons qu'il existe déjà un titre Thunderbolts*. Par contre, la série actuelle porte le nom de Thunderbolts* Doomstrike et est une série limitée en cinq numéros écrite dans le cadre de l'event One World Under Doom. Une série limitée qui s'achèvera en juin, pile au bon moment pour laisser sa place à New Thunderbolts*. Voilà qui s'appelle un plan parfaitement huilé.

