[SDCC] Walking Dead: Rick de retour dans un spin-off avec Michonne en 2023

Alors que la série qui aura fait son succès va prendre fin, l'univers de The Walking Dead va perdurer et son visage le plus connu va enfin faire son retour. Comme annoncé à la San Diego Comic Con, Rick Grimes va être la star d'une série en 6 épisodes aux côtés de sa compagne Michonne avec une diffusion prévue en 2023.

Cette annonce enterre définitivement les projets de film autour du personnage interprété par Andrew Lincoln, dont nous avons eu peu de nouvelles au fil des années, la pandémie mondiale n'ayant sans doute pas aidé.

Outre les retrouvailles entre Lincoln et Danai Gurira, qui officient en tant que producteurs et sont "très actifs sur le projet", on retrouvera Scott Gimple en tant que showrunner de la série, qui connait bien la maison pour avoir oeuvré au même poste entre les saisons 4 et 8 de The Walking Dead.

Pas de titre encore pour cette série qui offrira un nouveau chapitre à l'histoire d'amour entre Rick et Michonne mais un premier visuel teaser mis en ligne par le compte TWD.