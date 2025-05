Un épisode de Walking Dead dédié à Frank Hilderbrand

Lors du dernier épisode de The Walking Dead: Dead City diffusé hier aux Etats-Unis, un message a été ajouté avant les crédits de fin afin de dédier l'épisode à Frank Hilderbrand. Ce dernier faisait partie de la Walking Dead Family depuis un bon moment maintenant puisqu'il aura été, entre autre, producteur des saisons 2 à 8 de Fear the Walking Dead. Il tenait également le petit rôle de Hildy dans cette dernière.

Le message mentionnait “With respect and love to Frank Hildebrand, 1950-2024. From AMC and The Walking Dead Universe”.

Hilderbrand nous avait quittés le 21 novembre 2024 à l'âge de 73 ans.