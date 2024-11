Teaser pour la saison 3 de The Walking Dead: Daryl Dixon

Buenas tardes ! Amateurs de l'univers de The Walking Dead version AMC, réjouissez-vous ! En effet, la chaine youtube The Walking Dead a diffusé il y a quelques heures un teaser de la saison 3 de The Walking Dead: Daryl Dixon. L'occasion pour nous de revoir Norman Reedus en Daryl et Melissa McBriden en Carol... en Espagne !

Mais vous l'aurez compris, Espagne ou non, nos deux amis n'auront pas le temps de se pencher sur les tapas. Voici le teaser :

Pour le moment, nous ignorons toujours la date précise de la reprise de la série dans le sens où seul un "coming in 2025" a été mis en avant jusque-là.