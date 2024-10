[NYCC] Teaser pour la saison 2 de The Walking Dead : Dead City

C'est encore et toujours lors de la Comic Con de New York que le teaser de la saison 2 du spin-off de The Walking Dead, The Walking Dead : Dead City, a été dévoilée. L'occasion pour les fans de l'univers de Kirkman de revoir Maggie et Negan dans la ville qui ne dort jamais.

Voici le teaser :

La série fera son retour au printemps 2025.