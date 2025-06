Une saison 3 pour The Walking Dead: Daryl Dixon

La franchise Walking Dead continue à bien se porter, malgré l'arrêt du comics et de la série TV principale. En effet, un des spin-offs de cette dernière a été renouvelée pour une troisième saison. Il s'agit de The Walking Dead: Daryl Dixon, dont la nouvelle saison arrivera le 7 septembre prochain. Après la France, Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride) vont aller en Espagne, toujours dans le but de pouvoir rentrer chez eux, auprès de ceux qu'ils aiment. Avec cette annonce, une courte bande annonce a été diffusée ainsi que des photos.