[SDCC] Marvel Studios dévoile Avengers: The Kang Dynasty et Secret Wars pour 2025

Après avoir détaillé ses plans pour la phase 5 du MCU et introduit la sixième, Kevin Feige a balancé sa plus grosse cartouche, qui avait malheureusement leaké deux jours auparavant. Après Infinity War et Endgame, les Avengers seront de retour avec deux blockbusters intitulés The Kang Dynasty et Secret Wars.

Comme pour le dyptique face à Thanos qui avait conclu la saga de l'Infini, ces deux long-métrages viendront terminer la saga du Multivers, sobriquet donné par Kevin Feige aux phases 4 à 6. Mais cette fois-ci, pas d'attente d'un an entre les films puisqu'ils sont tous deux prévus pour une sortie en 2025. Le 5 mai 2025 pour Avengers: The Kang Dynasty et le 8 novembre 2025 pour Avengers: Secret Wars.

Si le titre Kang Dynasty revêt un peu de mystère, le nom Secret Wars rappellera aux lecteurs deux events d'envergure de la Maison des Idées très souvent dans les rumeurs des titres que Kevin Feige souhaitait le plus adapter. Avec la portée multiverselle de sa nouvelle saga et l'introduction déjà effective des incursions des terres parallèles, il n'était qu'une question de temps avant que cela ne soit officiel.

Just announced in Hall H:



Marvel Studios' Avengers: The Kang Dynasty, in theaters May 2, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/VRtMFJHUPS — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

Just announced in Hall H:



Marvel Studios' Avengers: Secret Wars, in theaters November 7, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/MI4rwlkgeY — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022