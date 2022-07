[SDCC] Le comics Power Rangers se renouvelle

BOOM Studios vient d'annoncer ce qui suivre l'énorme Mighty Morphin Power Rangers à paraître en septembre durant la Comic Con de San Diego. Ainsi, on le savait, Ryan Parrott laisse sa place à une nouvelle autrice : Melissa Flores. Elle a travaillé sur l'univers Radiant Black avec Kyle Higgins et Ryan Parrott, les deux précédents architectes de la franchise et elle est productrice de la série Power Rangers. La partie graphique sera assurée par Simona Di Gianfelice qui a oeuvré sur quelques numéros des différentes séries Power Rangers, ainsi que sur Firefly.

La nouvelle direction ne s'accompagne pas d'un relaunch puisque que la série continuera sur sa numérotation "legacy" avec le 101 en octobre et la franchise entrera dans une nouvelle ère, lère Unlimited laissera sa place à l'ère Recharged. Reste à voir si on gardera les Omega Rangers et les deux derniers arrivants dans l'équipe ou si on se recentrera sur l'équipe principale.