[SDCC] Marvel annonce Cold War, event autour de Captain America en 2023

La San Diego Comic Con est une terre de révélation et Marvel Comics s'en donne à coeur joie. Après deux séries étranges et magiques, c'est au tour de la grosse guerre qui occupera le printemps 2023 d'être dévoilée. L'éditeur proposera Cold War, un événement lors duquel culminera l'histoire récemment débutée dans les pages des titres Captain America.

En effet, Marvel publie à ce jour les séries Captain America : Symbol of Truth, centrée sur Sam Wilson, et Captain America : Sentinel of Liberty, autour de Steve Rogers. Dans cette dernière, le héros découvre une conspiration autour de la création de son bouclier et cette histoire devrait donc faire converger les deux séries vers ce futur événement printanier.

La Maison des Idées a aussi annoncé le retour de Nomad, sans préciser qui se cacherait sous le costume mais Marvel nous promet "un choc" en découvrant ce visage qui ne nous est pas inconnu. Un visuel de Paco Medina a par la suite été présenté, relayé par l'équipe de Bleeding Cool présente sur place.