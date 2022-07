[SDCC] Kevin Feige annonce les phases 5 et 6 de l'univers Marvel

Pour lancer son panel au Comic-Con de San Diego, Marvel Studios n'a pas fait les choses à moitié. Après une brève introduction de Miss Minutes, Kevin Feige est monté sur scène et a révélé que Black Panther 2 viendrait clore la phase 4 de son univers avant de tout simplement dévoiler l'intégralité de sa phase 5.

La tête pensante de la firme a alors confirmé les films Captain America New World Order le 3 mai 2024 et Thunderbolts, qui viendra conclure ce nouveau chapitre cinématographique le 26 juillet 2024. Blade écope également d'une date de sortie le 3 novembre 2023. Grosse annonce aussi avec l'arrivée sur Disney+ en 2024 d'une série Daredevil Born Again de 18 épisodes.

La liste de la phase 5 donne donc ceci :

Ant Man and the Wasp Quantumania le 17 février 2023

Secret Invasion au printemps 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 le 5 mai 2023

Echo à l'été 2023

The Marvels le 28 juillet 2023

Loki saison 2 à l'été 2023

Blade le 3 novembre 2023

Ironheart à l'automne 2023

Agatha: Coven of Chaos à l'hiver 2023/24

Captain America: New World Order le 3 mai 2024

Daredevil: Born Again au printemps 2024

Thunderbolts le 26 juillet 2024

Plus tard dans le panel, Kevin Feige a poursuivi en dévoilant même les plans pour la phase 6 du MCU qui sera composée de 11 projets ! Le film Fantastic Four ouvrira le bal en novembre 2024 et ce chapitre se terminera en beauté avec les deux gros blockbusters tant attendus qui réuniront tous les héros de l'univers (dans la même année !) : Avengers The Kang Dynasty en mai 2025 et Avengers Secret Wars en novembre 2025. Tout cela pour clôturer cette nouvelle saga des phases 4 à 6 dont Feige a dévoilé le nom : Multiverse Saga.