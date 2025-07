Les premiÃ¨res planches du Captain America de Chip Zdarsky sont lÃ 

La preview VO de Captain America #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Chip Zdarsky et est dessiné par Valerio Schiti. Edité par Marvel, il sort aujourd'hui pour 5.99$.

Une nouvelle ère pour Captain America débute ici ! Alors que Captain America dormait dans la glace, le monde a changé – pour le meilleur et pour le pire. Steve Rogers se réveille dans une réalité où les batailles se mènent dans l'ombre à travers des secrets et des subterfuges, et où les méchants ne sont pas si faciles à identifier. Lorsqu'un dictateur émergent nommé Victor Von Doom conquiert la Latverie, Steve fait face à une décision critique : s'adapter à un nouveau type de guerre, ou tracer son propre chemin ? Et que signifiera le choix qu'il fait dans le passé pour son avenir ? Découvrez l'histoire inédite de la première rencontre de Captain America avec Doctor Doom alors que Chip Zdarsky et Valerio Schiti s'associent pour une nouvelle ère révolutionnaire de CAPTAIN AMERICA !