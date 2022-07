[SDCC] DC annonce 4 nouveaux comics autour de l’univers de Gotham

Il faut croire qu’il y a des choses qui ne changent pas chez DC, c’est le cas de l’abondance de titres liée à l’univers de Batman. L’éditeur nous l’a encore bien prouvé lors du panel Gotham avec l'annonce de pas moins 4 nouveaux titres liés à l'univers du Chevalier Noir .

Parmi les séries régulières annoncées, on retrouve une nouvelle série Joker qui fait suite à la précédente, nommé Joker the Man Who Stopped Laughing écrit cette fois-ci par Matthew Rosenberg (qu’on a déjà pu retrouver sur le précédent volume) et Carmine di Giandomenico (Flash Rebirth). On y suivra le personnage semer le chaos à travers les Etats Unies. On retrouvera aussi une histoire backup dessiné par Francesco Francavilla, impliquant le Joker et Mirror Master.

L’autre série régulière, c’est l’officialisation de la série Batman Incorporated avec les couvertures du numéro un. On y suivra Ghost-Maker qui dirige désormais l'équipe qui regroupe les Batmen du monde entier. Leur première affaire sera liée au meurtre d’un ami de Batman et Ghost-Maker. Ce nouveau titre fait suite aux événements de l’arc Abyss dans le titre Batman (À retrouver dans Batman Infinite Tome 4 en septembre) et le Batman 2022 Annual. On retrouvera Ed Brisson (Old Man Logan ) au scénario et John Timms (Superman Son of Kal-El ) au dessin.

Pour les mini-séries, on retrouvera Punchline: THE GOTHAM GAME écrit par Tini Howard (Excalibur) et Blake Howard, dessinée par Gleb Melnikov (Robin Infinite). Suite aux backups de la série Joker, le personnage a été déclaré non coupable lors de son procès. Elle se lance dans la conquête du monde criminel de Gotham avec l’aide du Royal Flush Gang. L'éditeur promet que le titre devrait avoir des conséquences sur les autres titres liés à Gotham.

Enfin, la dernière mini-série sera GCPD: The Blue Wall où on suivra Renee Montoya dans son nouveau rôle de commissaire du GCPD. Elle cherchera à restaurer la foi de Gotham envers la police et à reconstruire le département. Le titre sera écrit par John Ridley et illustré par Stefano Raffaele (Hawkeye). Pour l’anecdote, l'auteur avait déjà écrit sur le personnage dans The Other History of the DC Universe et l'univers de Gotham avec I Am Batman .

Bref, on pourrait résumer toutes ces annonces par ceci : Batman et compagnie vendent beaucoup, et le public en redemande. Retrouvez tous ces nouveaux titres en octobre.