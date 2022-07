[SDCC] Une date pour X-Men '97 et une saison 2

Et quelques détails en plus

Durant le Comic Con de San Diego, Marvel Studios a tenu un panel sur ses projets d'animation. Des informations ont été données sur la série animée X-Men '97, qui reprend la suite directe de X-Men: The Animated Series. La plus intéressante est probablement la fenêtre de sortie : la série arrivera sur Disney+ à l'automne 2023. L'autre nouvelle importante est qu'une suite est déjà prévue, puisque la saison 2 a été confirmée.

De plus, de nouveaux personnages vont apparaitre dans la série. Magneto sera toujours là, et dirigera l'équipe des X-Men comme à la fin de la série de 97. Cependant, des X-Men inédit ont été montrés, formant apparemment une nouvelle équipe : Cable, Bishop, Sunspot, Nightcrawler, Morph et Forge. La série semble aussi ramener Mr. Sinister auprès d'Emma Frost, Sebastian Shaw et Calypso. Pour avoir un premier aperçu, le site Comicbook.com a pu prendre quelques photos.