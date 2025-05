X-Men of Apocalypse, un crossover avec les X-Men de la Terre-616

Comme vous le savez sans doute à présent, Marvel et plus précisément Jeph Loeb sont en train de préparer X-Men of the Apocalypse. Pour autant, l'éditeur avait été assez avare en information jusque-là. Aujourd'hui, nous en savons enfin un peu plus.

Tout d'abord, nous en savons plus sur la tournure générale de l'event. Pour rappel, Age of Apocalypse est une réalité alternative nous présentant un univers dystopique. Ici, l'idée sera de faire se rencontrer les deux univers. En d'autres termes, vous aurez les X-Men de cet univers dystopique face aux X-Men de la Terre-616 (autrement dit, les X-Men de la continuité principale de Marvel).

Aussi, nous avons un peu plus de clarté quant aux titres concernés par X-Men of Apocalypse. Ainsi, le crossover se composera de :

Une back-up story de Giant-Size Age of Apocalypse #1 pour le 25 juin 2025

X-Men of Apocalypse Alpha #1, un one shot prévu pour le 3 septembre

X-Men of Apocalypse, une série limitée de quatre numéros dont le top départ est pour le mois de novembre

X-Men of Apocalypse Omega #1, un one-shot qui fera également office de conclusion.

Pour résumer, si on ne compte pas la back-up story, l'event X-Men of Apocalypse tiendra donc en six numéros en tout et pour tout.

Dis-moi que tu n'as pas eu la même question qui te taraude, Erik. Apocalypse a été tué par toi. Les humains ont déclenché un Arsenal nucléaire qui a détruit cette planète. Nous sommes tous morts… et pourtant… pourquoi sommes-nous encore là ?

A côté de cela, la cover de X-Men of Apocalypse Alpha #1 a également été dévoilée. Vous la trouverez ci-dessous aux côtés de celle de Giant-Size Age of Apocalypse #1 :

Enfin, c'est un dessin de Simone Di Meo pour X-Men Apocalypse Alpha #1 qui a été dévoilé :

Alors, est-ce que cette histoire vous donne envie ?