[SDCC] Captain America New World Order et Thunderbolts officialisés par Marvel

En début de panel à la San Diego Comic Con, Kevin Feige a annoncé la phase 5 de Marvel Studios et les deux films inédits qui viendront la clore en 2024.

Le premier d'entre eux est Captain America: New World Order, qui n'est autre que le nouveau nom du film Captain America 4 précédemment annoncé. Ainsi, Sam Wilson viendra de nouveau brandir le bouclier étoilé et ce film fera suite aux événements de la série Falcon and the Winter soldier diffusée sur Disney+. Arrivée dans les cinémas américains prévue le 3 mai 2024.

Le second est un projet teasé depuis quelques temps par Marvel à travers les scènes avec Valentina Allegra de Fontaine jouée par Julia Loiuis-Dreyfus, qui a été confirmé il y a peu mais dont l'officialisation de la part des studios était encore attendue. Le film Thunderbolts est aujourd'hui officiellement en développement. Aucun détail supplémentaire si ce n'est un logo et une date fixée au 26 juillet 2024 pour sonner la fin de la phase 5 du MCU.