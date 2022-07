[SDCC] La saison 2 de What If...? début 2023, une saison 3 annoncée

Les annonces concernant les projets animés de Marvel Studios continuent et nous en apprennent plus sur What If...?. Sans encore donner de date précise, la saison 2 du show débarquera début 2023 sur Disney+ et une saison 3 a également été annoncée.

Des images de What If...? mais également de son spin-off Marvel Zombies ont par la suite été montrées aux spectateurs du panel à San Diego dont voici les quelques enseignements retenus par les rédactions sur place (évidemment, ne lisez ce qui va suivre si vous ne souhaitez rien savoir sur le contenu de cette saison 2 et du spin-off).

July 22, 2022

Pour le show principal, les personnes sur place ont pu retrouver Captain Carter et Steve Rogers dans un village face à des robots, Iron Man sur la planète Sakaar, ont assisté au retour d'Hela, d'Ego et de T'Challa en Black Panther avant de découvrir des versions alternatives de Shang-Chi et Infinity War, dont une séquence où Odin affrontait Wenwu. Pour clore le panel, un épisode de cette saison 2 a été diffusé et rebondit sur le teasing de la fin de saison précédente puisqu'il s'intitule "What if Captain Carter fought the HYDRA Stomper". Autrement dit, de la même manière que le Winter soldier , Steve Rogers ne serait pas le même en revenant.

Concernant Marvel Zombies, les studios ont été piochés parmi leurs héros les plus récents pour les mettre à l'affiche de ce spin-off. Ainsi, nous retrouverons une équipe composée de Yelena Belova, Kate Bishop, Red Guardian, Jimmy Woo, Death Dealer, Shang Chi et Kamala Khan, qui aura un rôle important. De plus, on pourra également retrouver Ikaris des Éternels, une version post-apo des Widows, un gang de motards Skrull sans oublier pas mal de personnages zombifiées.