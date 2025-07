Le lieu de naissance de Jack Kirby renommé Yancy Street

Un hommage a été rendu à Jack Kirby par Marvel et la ville de New York. Comme l'auteur est le créateur, entre autres, des Fantastic Four, son lieu de naissance, Delancey Street, a été rebaptisé Jack Kirby Way/Yancy Street hier, lors d'une cérémonie en présence des membres de la famille de Kirby et du personnel de Marvel.

Jack Kirby, né Jacob Kurtzberg, a grandi dans le Lower East Side de New York. Il a rendu hommage à son quartier en créant Yancy Street, le lieu de résidence de Ben Grimm, alias La Chose des Quatre Fantastiques. Une grande partie de la vie de La Chose était basée sur les expériences de Kirby, Yancy street étant notamment basée sur Delancey Street, là où est né Kirby.

Vous trouverez quelques photos ci-dessous partagée par C.B. Cebulski, le rédacteur en chef de Marvel.