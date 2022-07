[SDCC] Dark Crisis change de nom pour Dark Crisis on Infinite Earths

Pour la SDCC 2022 DC a tenu un panel sur son event du moment Dark Crisis pour nous dévoiler les événements à venir et ce qu’il faut s’attendre pour les mois à venir.

La grosse surprise est que l’event se verra rebaptiser Dark Crisis on Infinite Earths pour appuyer sur la suite spirituelle que constitue l’event avec Crisis Infinite on Earths (CIOE pour les intimes). Au-delà de ce changement cosmétique, l’éditeur a dévoilé le synopsis du numéro 5 et les couvertures qui l'accompagnent. L’armée de Pariah a finalement commencé son invasion de la Terre. Les Titans devront rassembler les super-héros restants pour lutter contre la Dark Army. Le numéro verra aussi le retour des membres de la Justice League qui ont péri, même si ça peut annoncer la perte définitive d’un membre de l’équipe.

À l’occasion de ce panel, on a pu aussi obtenir les détails sur les 3 One-Shots à venir, dont les deux premiers joueront sur le lien avec la Crisis Originel. Le premier, Dark Crisis: The Deadly Green #1, verra Swamp Thing s’allier à Superman (Jon Kent), John Constantine et Green Lantern (Alan Scott) pour comprendre pourquoi The Great Darkness, avec qui Swamp Thing avait conclu une trêve, s'est allié avec Pariah. On verra notamment une team-up entre Swamp Thing et Superman qui en combinant leur pouvoir deviennent Super Swamp Thing (Oui, c’est super original). Ce One-shot sera écrit par Joshua Williamson, Dan Watters (Lucifer), Ram V (Swamp Thing Infinite), et Alex Paknadel, et illustré par Daniel Bayliss (Angel). Il sortira le 11 Octobre.

Le second one-shot Dark Crisis: The Dark Army #1, suivra Damian Wayne, Red Canary, et Dr. Light faire équipe pour libérer la Dark Army de l’influence de Pariah. Ce numéro révélera notamment un secret important sur Dr Light en lien avec CIOE. Le comics sera écrit par Dennis Culver (Justice League Incarnate), Delilah S. Dawson, et Mark Waid dont la portion qu’il écrira sera en lien avec Batman vs Robin. Le numéro sortira en Novembre.

Enfin le dernier One-shot qui sortira en Décembre Dark Crisis: War Zone verra le point de vue l’event par Iris West et Linda Park. On retrouvera Jeremy Adams (Flash Infinite), Stephanie Phillips (Harley Quinn Infinite) et d’autres auteurs non annoncés pour le moment.

Pour finir, quelques détails ont été apportés pour les tie-ins restants. Dark Crisis: Young Justice #5 verra la révélation de l’antagoniste de cette mini-série qui n’est ni plus ni moins que le fils de Mr. Mxyzptlk, Mickey Mxyzptlk. Quand à I Am Batman #15, Batman (Jace Fox) se confrontera à Sinestro.