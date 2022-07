[SDCC] Fin du run de Christopher Cantwell sur Iron Man

Lors des annonces du panel Marvel Comics: Next Big Thing, en plus de la futur fin du run d’Aaron sur les Avengers, c’est un autre run qui se terminera en novembre 2022. C’est le run de Christopher Cantwell sur Iron Man qui trouvera sa conclusion au numéro 25, qui sera aussi le numéro Legacy 650. Dans ce numéro New-York fête le Iron Man Day, sauf qu’un événement va mettre à l’épreuve l'héroïsme du héros et mettre en doute le rôle qu’il a adopté. Doit il y avoir un Iron Man ? Cette ultime histoire sera dessinée par Angel Unzueta (Star Wars: Poe Dameron).

Qui dit numéro anniversaire, dit invités pour célébrer l’histoire d’Iron Man. On retrouvera Murewa Ayodele et Dotun Akande pour un récit sur Iron Man qui doit trouver Thor dans le monde de Niffleheim. Ensuite, Kurt Busiek et Ben Dewey (Rick and Morty) proposeront une histoire se déroulant durant l’ère Heroes Returns (Kurt Busiek ayant fait un run sur Iron Man à ce moment-là) comprenant également Madame Masque et Radioactive Man. Enfin, le dernier récit proposera un aperçu de ce qui va venir pour le personnage. Pas de détail sur l’équipe créative de ce récit, ni si la série sera relancée comme Marvel a l'habitude de le faire.