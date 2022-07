[SDCC] Le crossover Dark Web se dévoile

Attention, pour les lecteurs VF ! Cette news risque de vous spoiler l’arc Amazing Spider-Man Beyond qui est publié dans Marvel Comics. Vous voilà prévenus.



Déjà teasé depuis plusieurs mois, l’éditeur nous donne plus d’informations concrètes sur le crossover Dark Web lors du panel Marvel Comics: Next Big Thing. Comme montré dans le Free Comic Book Day 2022: Spider-Man / Venom, on y verra l’alliance entre Madelyne Pryor et Chasm (La nouvelle identité de Ben Reilly) qui se trouvent des points communs (Être des clones, ça rapproche). Ils décident de déchaîner l’enfer dans l’univers Marvel.

Le crossover sera écrit par Zeb Wells, scénariste actuel du titre Amazing Spider-Man et anciennement du titre Hellions. Il promet de mêler les personnages des univers Spider-man (Black Cat, Venom, Mary Jane…) et X-men (Magik, Iceman, Cyclops…). On ne connaît pas encore le dessinateur principal du crossover.



Dark Web comportera un prélude dans Amazing Spider-Man #14, permettant de faire le pont entre Amazing Spider-Man #93 et le crossover, servant à réintroduire la nouvelle personnalité de Ben Reilly, Chasm. Le numéro introduira un nouveau vilain qui aura son importance pour Dark Web : HALLOWS’ EVE. Le numéro sera écrit par Zeb Wells et dessiné par Michael Dowling et Kyle Hotz. Il sortira le 23 novembre. Quand au crossover, il débutera en décembre avec Dark Web Alpha #1 qui sera dessiné par Adam Kubert (Wolverine).

Plus de détails sur les tie-ins ou la durée sur crossover viendront prochainement. On sait déjà qu’une mini-série en lien avec Dark Web sera lancée en novembre, Gold Goblin.