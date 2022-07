[SDCC] Un crossover Batman/Spawn en décembre annoncé par McFarlane, Lee et Capullo

La San Diego Comic Con c'est aussi tout un tas d'annonces inattendues et il faut dire que celle-ci est une belle surprise. Pendant le panel de DC Comics Jim Lee and Friends, le visage de la maison d'édition a accueilli sur scène Todd McFarlane. C'est alors que les deux co-fondateurs d'Image Comics ont annoncé un one-shot crossover en décembre entre Batman et Spawn.

Cerise sur le gâteau, l'artiste Greg Capullo, qui connait bien les deux personnages, se chargera de la partie artistique.

Il s'agira donc de la troisième rencontre entre la création indé de McFarlane et le Chevalier Noir de DC après déjà deux one-shots. Le dernier en date, Batman/Spawn: War Devil publié en 1994, sera d'ailleurs réédité en novembre avant la sortie de ce nouveau crossover le mois suivant. À l'époque un troisième épisode crossover sous-titré Inner Demons était prévu mais n'est jamais paru, rappelle Newsarama. Quasi 30 ans plus tard, les chemins des deux super-héros se croiseront finalement une fois de plus.