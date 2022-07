[SDCC] Black Panther: Wakanda Forever se dévoile avec Namor

Marvel Studios ne nous laisse aucun répit pendant leur panel. C'est Black Panther 2 qui est maintenant au coeur des débats avec bon nombre de membres du film sur scène, notamment Ryan Coogler, Winston Duke, Danai Gurira, Dominique Thorne et Tenoch Huerta. Après quelques mots remplis à propos de Chadwick Boseman, le mot était venu de dévoiler les premières images de Wakanda Forever au public dans une atmosphère chargée émotionnellement.

Une bande annonce où le peuple wakandais est lui-même très marqué par la perte de son roi et qui aura très fort à faire face aux Atlantes et Namor, dont nous avons enfin un premier aperçu.

Une personne qui semble être Shuri a adopté le costume de Black Panther à la fin du teaser et on aperçoit également Riri Williams alias Ironheart, qui ne sera pas de trop pour cette guerre entre les deux peuples. Des images qui nous promettent en tout cas de très belles prises de vue marines et d'offrir des paysages qu'on ne voit pas trop dans les productions Marvel.

Wakanda Forever arrive en novembre dans les cinémas français.