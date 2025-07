Une nouvelle capacité pour Spider-Man

Une idée de Joe Kelly et John Romita Jr pour leur série The Amazing Spider-Man

Attention, cette news traite de The Amazing Spider-Man #7 qui vient tout juste de sortir aux Etats-Unis. Si vous ne désirez pas être spoilés, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

C'est dans le numéro qui est paru avant-hier que nous avons découvert la chose soit dans The Amazing Spider-Man #7. Spider-Man a dû redoubler d'inventivité afin de tenter d'arrêter Hellgate. Mais alors, qu'a-t-il fait ? Il a tout simplement trouvé une nouvelle façon d'utiliser ses chargeurs de toiles. Au lieu de les placer à son poignet et d'envoyer la purée, il les a envoyer à grande vitesse directement sur son adversaire. Le résultat est on ne peut plus évident et possède déjà un nom pour le moins révélateur : la Web-Bob-Omb. Voici cette nouvelle capacité en action :

Bon, pour le coup, cela n'a pas été suffisant pour arrêter le super-vilain mais "il y avait de l'idée", comme on dit.