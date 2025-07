Marvel annonce trois titres liés à One World Under Doom pour le mois d'octobre

Marvel vient de dévoiler son planning pour le mois d'octobre. L'occasion pour nous de faire un petit point sur l'event One World Under Doom. Dernière ligne droite de l'event oblige, il n'y aura que trois titres : l'avant-dernier numéro du titre principal de One World Under Doom, la suite de Red Hulk et la suite et fin de Runaways.

Vous trouverez tous les détails ci-dessous :

Sorties du 1er octobre

Red Hulk #9

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Gabriel Guzman

Tie-in

MISSION : LATVERIE

Thunderbolt Ross est un fugitif dans son propre pays, mais il a toujours des alliés secrets au sein du gouvernement. Lorsqu'il demande une faveur, il obtient l'aide nécessaire pour lancer une mission en Latvérie afin de laver son honneur et d'affronter War-Wolf et Doom.

Sorties du 15 octobre

One World Under Doom #8

Ecrit par Ryan North et dessiné par R.B. Silva

Titre principal

Doom combat la puissance combinée d'un monde entier pour maintenir son contrôle : mais pourra-t-il tenir tête aux Avengers, aux X-Men, aux Quatre Fantastiques… et à tous les autres héros de la Terre ? Tout espoir semble perdu, jusqu'à ce qu'un pari désespéré donne aux héros exactement ce dont ils ont besoin pour gagner ! Mais Doom a lui aussi un pari désespéré : un pari qui, bien que jamais tenté auparavant, combine toute sa sorcellerie et sa science en une seule attaque brutale. Tout cela mène à une conclusion choquante, dont les conséquences se répercuteront dans tout l'univers Marvel dans cet avant-dernier numéro !

Sorties du 29 octobre

Runaways #5

Ecrit par Rainbow Rowell et dessiné par Elena Casagrande

Tie-in

Alex et les Runaways parviendront-ils à mettre de côté leurs différends et à faire la paix face à DOOM ? Karolina changera-t-elle d'avis concernant le Bâton au moment fatidique ? Chase parviendra-t-il à surmonter sa colère envers Gert ? Et quel avenir réserve les Runaways ? Tout cela et bien plus encore dans ce final déchirant !