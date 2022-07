[SDCC] The Rock présente de nouvelles images de Black Adam

Lancé sur les chapeaux de roue avec la bande annonce de Shazam: Fury of the Gods, le panel de Warner Bros s'est révélé plutôt sage. Une fois Zachary Levi et ses co-stars de retour en coulisses, c'est au tour de The Rock et son Black Adam de débarquer sur scène.

Accompagné du réalisteur et d'interprètes des membres de la JSA, Dwayne Johnson s'est épanché sur l'aventure qu'a été le développement et la production de ce film. Il a également parlé à plusieurs reprises "d'inaugurer une nouvelle ère du DC Universe" tout en évoquant l'introduction de la JSA, entrouvrant gentiment la porte à de futurs spin-offs si jamais le succès est au rendez-vous cet automne. Autre information rapporté par les personnes sur place, Viola Davis reprendra son rôle d'Amanda Waller dans le film.

Après une séance de questions-réponses pendant laquelle un fan a pu lui demander qui gagnerait un combat entre Black Adam et Superman , un nouvel aperçu du long-métrage sans trop d'images croustillantes a été dévoilé, mis en ligne par la suite par Warner. Des images qui sont venues conclure un panel bien pauvre mais rien de bien étonnant maintenant que DC et Marvel préfèrent réserver leurs grosses annonces ciné/série pour leurs événements maison, DC Fandome et la D23 respectivement.

Black Adam débarque le 19 octobre dans les cinémas français.