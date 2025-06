Supergirl : Verrons-nous le personnage sur Krypton ? James Gunn répond

C'est une question intéressante qui a été posée à James Gunn. Et, mieux encore, sa réponse est tout aussi intéressante. Le site internet comicbook.com a demandé si nous allions avoir des flashbacks de Kara Zor-El sur Krypton dans le prochain film Supergirl. Voici ce que le co-président des Studios DC a répondu :

C'est toujours une possibilité. Mais je pense que ces choses font vraiment partie intégrante des deux personnages et des différences entre eux. Clark a vraiment eu cette sorte d'enfance vraiment heureuse. Je veux dire, il a eu des parents qui l'ont aimé et élevé dans une éducation douce et cela fait de lui le super-héros le moins dysfonctionnel à bien des égards. Et Supergirl, et plus encore la Supergirl du DCU, elle est plutôt du genre paumée. Je veux dire, elle a eu de vrais problèmes en grandissant. C'est basé sur le comics dans lequel elle a vu des gens mourir les uns après les autres juste devant elle tandis que sa planète se désintégrait.