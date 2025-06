The Batman 2 : Matt Reeves et Mattson Tomlin ont enfin terminé leur script

Oui, James Gunn nous avait dit que cela serait pour le mois de juin. Mais cela fait tellement longtemps que nous attendons cette annonce que nous avons préféré attendre la confirmation (un peu comme pour 28 ans plus tard où on préfère attendre d'avoir une bande annonce pour être sûr que le film est bien là). Et visiblement, cette fois, c'est la bonne ! En effet, le script de The Batman 2 écrit par Matt Reeves et Mattson Tomlin a enfin été terminé. Prochaine étape ? La lecture du script par James Gunn et son hypothétique feu vert.

Pour le moment, le film est toujours prévu pour octobre 2027. A voir si la date sera maintenue après cela.