James Gunn mentionne une influence de Smallville pour son film Superman

L’été prochain, DC Studios et Warner Bros. Pictures vous invitent à découvrir une nouvelle vision du tout premier super-héros moderne, réalisée par James Gunn.

Avec son style unique, James Gunn nous livre un film spectaculaire, drôle et touchant, et dresse le portrait d’un SUPERMAN animé par la compassion et guidé par une foi inébranlable en la bonté humaine.