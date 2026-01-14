Récap des sollicitations du mois d'avril 2026

Qu'est-ce qui nous attend de beau ?

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des grosses annonces liées aux sollicitations des différents éditeurs américains. Pour rappel, les sollicitations sont le moyen pour les éditeurs d'annoncer leurs futurs sorties pour un mois donné. C'est par cette liste que les détaillants passent leurs commandes. Nous y trouvons les titres, les équipes créatives, le prix, la cover, le résumé du numéro ainsi que la date de sortie.

C'est en gros une liste des titres à venir, donnée aux détaillants avant la sortie, pour qu'ils puissent passer leurs commandes. Ça détaille les titres, les équipes créatives, le prix, etc...

Dark Horse Comics

Une nouvelle série Frankenstein: New World (univers de Hellboy) par Mike Mignola

Dark Horse annonce un nouveau comics Groo : Groo: The Prophecy

Dark Horse annonce Hellboy in Love: Black Eyes, un nouveau one-shot signé Mike Mignola

Marvel Comics

Conclusion de l'univers Ultimate avec Ultimate Universe Finale #1

Les autres éditeurs seront ajoutés dès que leurs sollicitations seront communiquées.

