IDW annonce un comics pour accompagner la série Star Trek Starfleet Academy de la Paramount

Pour accompagner la série de Paramount+, IDW va développer un comics dans l'univers de la Starfleet Academy de Star Trek avec Star Trek: Starfleet Academy - Lost Contact. Il sera écrit par Layne Morgan et dessiné par Corali Espuna (qui sera également en charge de la cover principale). Le premier numéro est prévu pour le mois d'avril.

Voici le synopsis :

Rejoignez-nous pour une toute nouvelle aventure avec les cadets de l'Académie Starfleet de Paramount, disponible en streaming en janvier 2026 ! Caleb, Genesis, Jay-Den, Kyle et Tarima sont tous élèves de l'Académie Starfleet, la prestigieuse école qui forme l'élite de la Fédération. Ils rêvent de devenir un jour de grands commandants à bord de leurs propres vaisseaux, d'étudier les subtilités culturelles de la vie intelligente dans la Galaxie, ou d'explorer des territoires encore inconnus. Mais pour aujourd'hui, leur mission est simple : effectuer une simulation d'exploration sur une planète désertique et pauvre en oxygène. Du moins, en apparence… jusqu'à ce qu'une violente tempête coupe tout contact avec leurs professeurs à bord de l'Athena… et qu'un événement improbable surgisse : un extraterrestre. Désormais, ils devront collaborer et mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris en cours sur le premier contact pour survivre à cette épreuve !