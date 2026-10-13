Le récap des annonces Panini pour le début 2027

Le retour des kiosques

Panini a partagé sur ses réseaux sociaux ses annonces pour le début de l'année 2027 avec pas mal de choses, mais principalement le retour des kiosques.

Le retour des kiosques

C'est l'annonce qui a lancé cette salve de Panini Big News. Clap de fin pour Marvel World en janvier, remplacé dès février par Spider-Man (avec Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man et Spider-Man: Long Way Home), Avengers (Avengers: Armageddon, Thor, Iron Man et Civil War Unmasked) et Doom (Doom Quest, Challenges of Doom, Black Panther/Namor: Doomed). Tous les détails sont disponibles sur la news d'annonce.

100% Marvel

En janvier, nous retrouverons Spider-Man: Spider-versity, un one-shot de Jordan Morris, Pere Perez et Rafael Perez avec toutes les jeunes araignées entraînés par Spider-Woman et Norman Osborn.

Captain Marvel fera enfin son retour avec la publication de la mini-série Dark Past écrite par Paul Jenkins et dessinée par Lucas Werneck.

L'événement Queen in Black sera proposé dans le traditionnel double format souple et cartonné comme les précédents événéments tels que King in Black, Venom War ou le récent Death Spiral. La série est prévue en 3 tomes à partir de février dont les sommaires sont disponibles dans la news de l'annonce.

Février marquera aussi le retour de Daredevil avec le premier tome de sa nouvelle série régulière orchestrée par Stephanie Phillips et Lee Garbett.

Enfin, un tome consacré aux What if récents sera proposé. On y trouvera des récits autour du couple Cyclope/Maddie, Jessica Jones en Spider-Woman, Captain America 2099 ou Thor venomisé.

Marvel Deluxe

En janvier, il y aura visiblement un focus sur Jason Aaron. D'un côté, l'intégralité de son run sur Incredible Hulk sera publié dans un tome où il est accompagné de Marc Silvestri, Mike Choi et Whilce Portacio. De l'autre côté, on est dans le plus récent avec l'intégralité de sa dernière série consavrée au Punisher où il est accompagné de Jesus Saiz et Pauil Azaceta.

En février, ça sera la suite et fin pour Iron Man de Christopher Cantwell, CAFU et Angel Unzueta. Le même mois, nous aurons un gros tome pour reprendre les 17 numéros de la série Superior Foes of Spider-Man de Nick Spencer, Steve Lieber et Rich Ellis.

Marvel Poche

En janvier, on retrouvera un grand run avec le premier tome de Daredevil par Brian Michael Bendis épaulé par David Mack et Alex Maleev aux dessins.

En février, on commence par un renouveau avec le premier tome (sur 3) d'Ultimate Spider-Man: La mort de Spider-Man. La série est écrite par Brian Michael Bendis et dessinée par Sara Pichelli, Mark Bagley et David Lafuente. Nous auron aussi le tome Spider-Man: L'autre qui viendra compléter les tomes dédiés au run de J. Michael Straczynski sur le Tisseur. Il sera accompagné par Peter David et Reginald Hudlin au scénario et Mike Deodato Jr., Mike Wieringo et Pat Lee aux dessins.

Daredevil continue d'obtenir ses runs classiques puisqu'en février, c'est le récit l'Homme sans Peur de Frank Miller et John Romita Jr. qui sera proposé.

Enfin, pour cette grosse salve de poche, c'est à nouveau Bendis qui est mis en avant avec la sortie de Secret War mis en image par Gabrielle Dell'Otto.

Omnibus

En ce début d'année 2027, trois omnibus seront proposés. On commence en janvier avec la conclusion du run de Peter David sur X-Factor, accompagné principalement de Leonard Kirk. Le même mois, nous aurons droit à l'intégralité du Punisher Max de Jason Aaron et Steve Dillon.

En février, c'est aussi une conclusion avec le dernier tome de Captain America par Ed Brubaker. En plus de l'auteur, on retrouvera James Asmus et Marc Andreyko au scénario de certains numéros et Butch Guice, Chris Samnee et Patch Zircher à la partie graphique.

L'intégralié des sommaires de ces tomes est à retrouver sur l'annonce.

Marvel Classic

Dans la gamme Marvel Classic, nous n'avons pas tous les tomes qui seront publiés mais au moins les trois nouveautés de ce début d'année. En janvier, nous aurons droit à What If 1977-1978 avec des récits sur Spider-Man, les FF, Daredevil ou Thor. Le même mois sera publié le premier tome de Marvel Fanfare 1982-1984.

En février; ce sera Not Brand Echh - Les parodies Marvel 1967-1969 qui sortira.

Autres sorties

Pour le reste des sorties, en janvier, dans la collection 20th Century Studios, c'est cette fois-ci Alien vs Captain America qui rejoint le rang des crossovers improbables. La mini-série est écrite par Frank Tieri et dessinée par Stefano Raffaele.

Du côté de Disney, c'est la Bande à Picsou qui rejoint l'éditeur avec un premier tome écrit par Brandon Montclare et dessiné par Tommaso Ronda. Le tome sera publié au même format que ceux de Stitch et Zootopie;

En février, en Hors Collection, nous retrouverons Godzilla dans Godzilla: Infinity Roar, le deuxième tome de la trilogie de Gerry Duggan et Javier Garron.

Enfin, le gros morceau pour la fin, dans la collection Marvel Prestige, Panini publiera Amazing Spider-Man 1000 qui vient de sortir aux US. Il sera aussi proposé dans le premier numéro du nouveau kiosque Spider-Man. On y retrouvera bien entendu Joe Kelly pour la suite de son run, mais aussi Frank Miller, Noah Hawley, Pepe Larraz, Peach Momoko ou encore Stuart Immonen.

Alors, qu'est-ce qui vous tente dans toutes ces annonces ?