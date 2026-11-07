Commencer les comics : Tortues Ninja

Un univers aussi riche que Marvel et DC, l'accessibilité en plus

Dernière mise à jour effectuée en novembre 2026 par Alexandre "Jeff" Trujillo.

S'il y a bien un univers décalé qui a marqué la jeunesse des enfants nés dans les anneés 80, c'est bien les Tortues Ninja. Il faut dire aussi que la création de Kevin Eastman et Peter Laird est rapidement devenu un phénomène incontournable. Il s'agit d'un univers incroyable qui nous aura tantôt envoyé au paradis (grâce à un bon nombre de séries animées de qualité), tantôt en enfer (coucou, Teenage Mutant Hero Turtle !). Mais bien sûr, au-delà des adaptations plus ou moins réussies, il y a le média originel : le comics. Et si l'univers est plus qu'accessible (surtout comparé à du Marvel ou du DC), un petit guide de lecture ne fait pas de mal !

Les origines

Kevin Eastman et Peter Laird ont créé les Tortues Ninja en 1984. A la base, tout est parti d'une vaste blague. Alors qu'ils tenaient déjà la série Le Fugitoïde, Eastman prend une pause de quelques minutes pour dessiner une tortue. Laird, mort de rire, tente d'en faire une "plus cool". A son tour, Eastman a tenté de faire encore mieux. De fil en aiguille, ils se sont retrouvés avec quatre Tortues Ninja ridicules. Ils rajoutent les adjectifs "mutants" et "adolescentes" ainsi que quelques armes et le tour était joué. Autre preuve que le tout n'était qu'un truc "pour la déconnade", ils en font un pastiche des comic books Daredevil (les origines ou le clan du Foot sont directements tirés de cet univers). Leur idée cartonne et ce, dès le premier numéro. La série est lancée !

Les personnages

Le titre de la série est plutôt clair quant aux personnages que nous allons avoir en face de nous. Il va s'agir d'une fratrie, de quatre tortues mutantes et adolescentes qui pratiquent le ninjutsu. Leur origine peut varier d'une histoire à l'autre mais, le plus souvent, il s'agit de quatre tortues tout ce qu'il y a de plus normales qui ont baigné dans un liquide mutagène. C'est ainsi qu'elles ont développé une morphologie un peu plus "humaine". Pour ce qui est de l'art ninja, il est enseigné par Splinter qui tient le rôle de Senseï et de père de substitution. Grâce à son enseignement, les Tortues doivent, en toute discretion, protéger les rues de New York de ses pires ennemis avec, en tête, le clan Foot dirigé par Shredder. Dès le début, les Tortues portent des noms de peintre de la Renaissance, vivent dans les égoûts et mangent des pizzas. Par contre, ce n'est qu'au fil des années et de l'arrivée des différentes adaptations que les Tortues vont développer des personnalités différentes (à l'origine, elles avaient toutes un bandeau rouge et il n'était pas toujours évident de les différencier les unes des autres malgré les dialogues).

Leonardo : porte un bandeau bleu et combat avec une paire de Ninjato. Il est considéré comme étant le leader du groupe du fait qu'il soit le plus sérieux, le plus équilibré.

Raphaël : porte un bandeau rouge et combat avec deux saïs. Il est souvent considéré comme étant le plus fort de la bande. Par contre, il n'a pas le self control de Leonardo et a d'ailleurs beaucoup de mal à écouter les ordres sans discuter.

Donatello : porte un bandeau violet et utilise un bo pour combattre. Il est le plus intelligent du groupe et préfère discuter ou travailler sur ses expériences plutôt que de se battre.

Michelangelo : porte un bandeau orange et se bat avec deux nunchakus. Le plus souvent, il est décrit comme étant celui qui mange le plus de pizzas et le moins intelligent du groupe (par moins intelligent, entendez qu'il peut être juste moins intelligent que ses frères ou complètement stupide, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des coups de génie).

Entourage

Splinter : Senseï et père de substitution, il entraîne et protège les Tortues. Son véritable lien avec ces dernières, Shredder, Karaï et les humains dépend de la version de l'histoire. Le plus souvent, il s'agissait d'un homme qui portait le nom d'Hamato Yoshi. Au-delà de cela, certaines choses ne changent jamais le concernant notamment son code de l'honneur, son amour pour les Tortues, sa sagesse...

April O'Neil : Première amie humaine des Tortues, elle a souvent un métier qui lui permet de prévenir les Tortues sur les catastrophes imminentes de la surface. Elle possède également une certaine curiosité et une tendance à s'attirer des ennuis. Au-delà de cela, son métier, son âge et son lien avec le ninjutsu dépendent des versions.

Casey Jones : Un jeune et, le plus souvent, un tocard, qui veut se reprendre en main. Pour cela, il décide de prendre les armes et de défendre les rues des criminels, ce qui finira par le faire rencontrer Raphaël, qui deviendra son ami. Il porte un masque de hockey et se bat, le plus souvent, avec des articles des sport (dont une crosse de hockey). Il est ami avec les Tortues et, fréquemment, le petit-ami d'April.

Vilains

Shredder : De son vrai nom Oruku Saki. Il est le leader du Clan Foot et n'a qu'une seule mission : éliminer Splinter et les Tortues Ninja. Il possède une armure avec des piques d'où son nom, Shredder, qui signifique le déchiqueteur en français. Le plus souvent, il possède plus ou moins le même niveau de combat que Splinter. Par contre, il n'est pas rare que les Tortues doivent s'y mettre à quatre.

Le clan Foot : Un clan de ninjas à la solde de Shredder. Ils peuvent être de simples combattants pratiquant le ninjutsu ou être des adeptes de la magie noire. De même, ils peuvent être tantôt des humains, tantôt des robots (cela dépend de la version qui elle-même dépend d'une volonté de censurer ou non). Ils sont les ennemis "de base" des Tortues, ceux qui ne font jamais long feu.

Karaï : Fille de Shredder et haut gradée du clan du Foot. Son lien avec Splinter peut varier d'un récit à l'autre.

Bebop et Rocksteady : Sans doute les ennemis les plus connus et les plus appréciés de l'univers avec Shredder, il s'agit des deux hommes de main de ce dernier. Bebop est un homme-sanglier tandis que Rocksteady un homme-rhino. Incompétents au possible, ils avaient pour but, à l'origine, de faire gagner les Tortues sans pour autant que cela soit Shredder qui soit systématiquement mis en échec. A noter néanmoins que, dans le dernier comics en date, ils sont à prendre bien plus au sérieux.

Krang : Son origine dépend de la version. Dans tous les cas, il s'agit d'un extreterrestre venant de la dimension X et qui ressemble à un cerveau avec des tentacules. Son but étant la conquête de la Terre, il peut-être tantôt un allié de Shredder, tantôt un ennemi (sans pour autant devenir l'allié des Tortues). Lorsque Krang est présent dans une histoire, il possède le plus souvent le Technodrome, une forteresse de combat mobile gigantesque de haute technologie.

Baxter Stockman : Il s'agit d'un scientifique fou qui finit par devenir un mutant à son tour. Sous sa forme mutante, il devient une mouche anthropomorphique. Il est notamment l'inventeur des Mousers, d'autres ennemis robotiques récurrents des Tortues.

Le roi des Rats : Il vit des les égoûts et a le pouvoir de contrôler les rats. Un pouvoir qui sous-entend qu'il peut tout aussi bien contrôler Splinter.

Points d'entrée

Les séries sont présentées dans l'ordre chronologique.

Les Tortues Ninja - TMNT Classics (disponible)

Synopsis : Un voyage minutieux vers les origines des Tortues Ninja, créées par Kevin Eastman et Peter Laird. Compilant les sept premiers numéros du comic-book de Mirage Studios, accompagnés par la légendaire Micro-Série consacrée à Raphael, cet ouvrage est parfait pour les fans qui veulent revivre les premières heures de gloire des quatre Tortues, et pour les plus jeunes lecteurs qui voudraient tout savoir sur la création de leurs mutants préférés.

Comment je lis ça : Dans la collection Hi Comics (7 tomes parus en avril 2026, les cinq premiers tomes couvrent la première série régulière, le sixième propose de courtes histoires parues à cette même époque et le septième reprend 40 ans de covers).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Ce tome 1 nous permet de découvrir les débuts du mythe des Tortues Ninjas qui sont bien différents de celle que connaît le grand public. Et c’est un vrai plaisir de découvrir les premiers épisodes de cet univers. Encore plus en lisant les commentaires à la fin de chaque épisode qui apporte des détails sur la conception des épisodes.



Ces premiers épisodes nous introduisent beaucoup d’éléments qui composeront la mythologie des tortues Ninjas dans les années à venir, avec l’apparition de Shredder, April, Casey Jones, Les Ultroms, les Tricératons ...

L’histoire est très agréable à suivre, on s’ennuie peu et les situations sont propices à l’action avec des moments de calme consacrés à la discussion et aux développements de l’histoire. Le tous servis de dialogues bien écrits, et surprenamment vulgaire par moments. Car oui, les Tortues balancent aisément des insultes. D’ailleurs en plus d’être grossière, elles sont aussi bien violentes.



Pourtant malgré la qualité indéniable de lire un pan de la culture du comics en VF, ce tome n’est pas parfait. Déjà un petit mot pour les dessins, si ils sont de bonne facture, toutes les planches ne se valent pas. Certains décors ou visages ne sont pas aussi réussis que d’autres, il y a quelques inconsistances graphiques dans ces épisodes. Ressenti personnel mais le noir et blanc n’aide pas toujours à savoir quelles tortues est qui, le seul moyen de les différencier c’est quand elles portent des armes et même là ça m’est arrivé de pas bien associer qui et qui.



Au final c'est un véritable coup de cœur d'avoir pu lire ce comics. HiComics a fait du très bon boulot pour cette édition.

Teenage Mutant Ninja Turtles : Les Tortues Ninja Tome 0 (en rupture)

Synopsis : L’histoire est bien connue : des mutants, un rat géant, quatre frères et l’inévitable Shredder. Et s’il y avait beaucoup plus d’éléments qui font des Tortues Ninja ce qu’elles sont réellement ? Et si Leonardo, Raphael, Michelangelo et Donatello n’étaient pas les seuls à avoir goûté au stupéfiant Mutagen ? C’est ce que vous allez découvrir dans cette édition regroupant les quatre premiers tomes de la série définitive consacrée aux fils de Splinter. Transposés tout droit de leur Japon féodal à un laboratoire de New York, les voilà destinés à déjouer les menaces qui pèsent sur le monde depuis leur base légendaire dans les égouts de Manhattan.

Comment je lis ça : Dans la collection Hi Comics.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Il est toujours délicat de savoir si on doit prendre un tome 0 ou non. Après tout, on a presque l'impression que ledit tome est dans la série mais sans trop y être non plus. Et c'est d'autant plus vrai lorsque l'on ne sait pas exactement à quoi correspond le tome 0. Sauf qu'en l'occurence, ici, on sait exactement à quoi correspond le tome 0.

Pour faire simple, lorsque l'éditeur a récupéré les droits des Tortues en France, la série avait déjà pointé le bout de son nez en France. En effet, Soleil avait déjà édité quatre numéros avant d'arrêter (parler de "récupération de droit" est donc parfaitement approprié). Hi comics a donc "continué" la publication de Soleil, leur tome 1 équivalant au tome 5 de soleil. Il s'agissait du meilleur moyen pour ne pas à avoir à rééditer les 4 tomes de Soleils qui, en plus, s'étaient déjà bien cassés la figure auparavant. Plus tard, Hi Comics a tout de même proposé un tome 0, un gros pavé qui reprend donc les 4 premiers tomes de Soleil.

Dans les faits, il s'agit donc du véritable début de la série. Un premier pas dans le monde des Tortues qui, sans être exceptionnel, permet de poser les bases et de découvrir les premiers adversaires des Tortues dans cette version. Ce tome 0 n'est pas indispensable pour la suite et n'est pas non plus le meilleur du lot, mais il est tout-à-fait possible de prendre du plaisir à le lire quand même.

Les Tortues Ninja Ongoing : L'histoire Secrète Du Clan Foot (disponible)

Synopsis : Avant New-York, avant les Tortues, se jouait l'histoire de deux maîtres du Japon féodal, destinés à devenir Splinter d'une part, Shredder de l'autre. Un magnifique one-shot qui détaille la tragédie derrière la quête de vengeance de l'ennemi juré de nos quatre Tortues préférées.

Comment je lis ça : Dans la collection Hi Comics.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Erik Burnham est un auteur et dessinateur américain de comics ayant débuté sa carrière dans Shooting Star Comics Anthology, lui ouvrant par la suite les portes de l’éditeur IDW Publishing, en 2008. Là-bas il écrira des comics autour de la célèbre franchise Ghostbusters, avant de passer chez d’autres éditeurs comme Dynamite Entertainment et Marvel Comics. Chez IDW on lui doit encore le comics Retour vers le futur de la saga cinématographique du même nom, Galaxy Quest et Teenage Mutant Ninja Turtles alias Les Tortues Ninja en VF. Cette mini-série a été écrite principalement par Mateus Santolouco, également en charge du dessin.

Si en France, les publication autour des Tortues ne sont pas inédites, cela faisait de longues années que l’on ne les avait plus aperçus en librairie. Précédemment la franchise était publiée chez l’éditeur Soleil, entre 2012 et 2013, avec quatre bouquins reprenant les seize premières aventures des Tortues de IDW Publishing. À l’automne dernier, l’éditeur français Bragelonne annonce le lancement d’une nouvelle collection dédiée au comics, HiComics, avec à sa tête Sullivand Rouaud, co-fondateur du réseau ARTS (Comicsblog, SyFantasy et 9èmeArt). En tant que grand amoureux des Tortues, Sullivan se devait de rendre les honneurs à nos chères petits reptiles amoureux de pizza. C’est donc le 21 mars denier, que l’éditeur a publié TMNT : La Guerre de Krang tome 1 et TMNT: L’Histoire Secrète du clan Foot. Et c’est sur cette dernière que nous allons nous concentrer aujourd’hui.



Ce récit regroupant 4 numéros publiés en 2011 en VO (inédit en VF), nous narre les origines revisitées de Splinter, maître des Tortues, et Shredder, l’un des vilains emblématiques de cet univers. Pour comprendre comment a débuté le conflit entre les deux, il faut remonter au Japon féodal (XVIIème siècle), où le guerrier et lieutenant Takeshi Tatsuoprovoqua lui-même la disparition de son clan Yuu à coup de katana et de sabre. Afin de le stopper dans son ascension de violence, le Daimyo Ashikaga Yuu envoya une légion entière de guerriers pour être certain de se débarrasser de lui. Survivant tel le démon qui semblait le posséder durant les combats, Tatsuo ne s’en sorti tpas totalement indemne, mais pu compter sur l’aide d’un être mystérieux pour enclencher sa vengeance. De ce point de départ, le récit alterne entre retour en arrière et présent, avec à New York les Tortues (Leonardo, Donatello, Raphael, Michel-Angelo), accompagné de Splinter, de la journaliste April O’Neil et de Casey Jones, justicier autoproclamé à ses heures. Le groupe assiste à la conférence du professeur Baxter Stockman, auteur de recherche sur l’histoire du clan Foot et ses origines (issus des cendres du clan Yuu) à travers des artefacts. Ayant eu vent des trouvailles du professeur, Shredder charge alors Karai, sa plus proche alliée, d’aller le trouver afin qu’il se joigne à eux.

Pour info, mes connaissance sur les Tortues Ninja se limite à la série animée Tortues Ninja : Les Chevaliers d’écaille,des années 80/90 – dont j’étais une grande fan – diffusée à l’époque sur France 2 puis France 3. Si au fil des comics, séries télévisées et films, les origines des Tortues on été aussi diverses que variées, celles dans L’Histoire secrète du clan Foot se veut plus mystiques et intemporelles. Dans cette mini-série, le récit se concentre donc sur les origines de Splinter et de l’ennemi Shredder. Les informations concernant le passé du duo étant rares, il fallait bien qu’on les mette un peu en lumière, non ? La partie flashback est présente à 85% du récit, et c’est certainement la plus dense. Le voyage dans les terres enneigées et montagneuses du Japon se veut à la fois dépaysant et séduisant. En empruntant les codes des récits Japonais le scénariste Erik Burnham offre un bel écrin aux personnages des Tortues, franchise parfois un peu moquée due à son manque de sérieux apparent. Si dans l’ensemble cet univers se veut amusant, l’inclusion du personnage Kitsune (signifiant le renard) issu du folklore japonais donne une mythologie solide à la franchise.



À travers la narration, Burnham et Santolouco explorent les conflits familiaux liés à la succession, au conflit entre clans et disciples, et à la réincarnation. Ce dernier point est subtilement amené au fil des cases, donnant une impression de fluidité. La transition entre le passé et le présent, avec nos Tortues, est harmonieuse et la compréhension du récit n’est pas entachée. C’est d’ailleurs, selon moi, un bon point d’entrée pour ceux n’ayant jamais vraiment lu de comics autour de ces personnages, ou même vu les différentes séries et films depuis leur création en 1984 par Kevin Eastman et Peter Laird. Comme dans toute origin story, l’aspect dramatique est bien là et joue sur la psychologie des personnages, notamment Shredder, qui volerait presque la vedette à Splinter et ses disciples.Noirceur de l’âme, jalousie et possession, le personnage de Shredder se veut plus profond et réaliste dans ses monomanies d’humain.

Dans le présent, les Tortues sont un peu comme nous puisqu’elles assimilent les données au même rythme que le lecteur. L’intégration de cette partie permet au récit principal de respirer et de ne pas se noyer dans les différents éléments qu’elle dévoile. De plus la personnalité de chacun de nos héros à carapace est intacte, voguant entre humour, sérieux et envie de casser des dents à coup de battons.



Le dessin assuré par l’artiste brésilien Mateus Santolouco (Dial H, 2 Guns) met très bien en valeur toute la fresque féodale du récit avec ces créatures fantastiques, ses scènes de combat intense et sanglant sans jamais tomber dans la violence inutile. Le trait se veut précis et dynamique mettent amplement en avant le chara-design des personnages. L’ensemble se veut organique et authentique dans sa mise en page, nous faisant naviguer entre passé et présent sans que le dessin ne souffre de la transition. La colorisation est assurée par João “Azeitona” Vieira (Suffrajitsu Mrs. Pankhurst’s Amazons, Robocop : Memento Mori) épouse parfaitement les courbes du trait de Santolouco, mettant encore plus en lumière le travail artistique aussi bien au premier plan qu’au second plan.

L’édition de HiComics est de bonne qualité, et se voudrait équivalente à celle des éditions Bliss Comics, et presque à celle de Glénat Comics. Le papier étant de qualité, le travail de l’équipe créative est respecté et ne souffre d’aucune coquille. La traduction assurée par les Studios Makma est moderne tout en gardant l’ambiance japonaise antique. On appréciera également le chapitrage des numéros, reprenant soit la couverture du fascicule VO soit une variante. Le seul petit bémol ici est le manque d’édito permettant d’ouvrir le récit sur le contexte de la série et ses aléas de publications en France. Le nouveau lecteur pourrait peut-être se trouver un peu perdu…

En conclusion, Tennage Mutant Ninja Turtles : L’Histoire secrète du clan Foot est aussi bien une porte d’entrée pour les néophytes, qu’un hommage de toute beauté à deux anciens disciples ninjas qui raviront les fans de la franchise. On y ressent toute l’envie de Burnham et Santolouco d’insuffler du sérieux dans cet univers, que l’artiste brésilien et coloriste Vieira viennent compléter de façon lumineuse.

Teenage Mutant Ninja Turtles : Les Tortues Ninja (plusieurs tomes en rupture)

Synopsis : L’histoire est bien connue : des mutants, un rat géant, quatre frères et l’inévitable Shredder. Et s’il y avait beaucoup plus d’éléments qui font des Tortues Ninja ce qu’elles sont réellement ? Et si Leonardo, Raphael, Michelangelo et Donatello n’étaient pas les seuls à avoir goûté au stupéfiant Mutagen ?

Comment je lis ça : Dans la collection Hi Comics en 19 tomes, 20 si vous comptez le tome 0.

Prérequis : Aucun (ou le tome 0, à la limite)

L'avis de MDCU : La série régulière qui n'a pas à rougir une seconde des anciennes séries souvent jugées comme étant très bonnes. Ici, vous avez les Tortues que vous avez appris à découvrir dans le dessiné animé mais avec la maturité des anciens comics. Non seulement, c'est bon, mais en plus, c'est riche en rebondissements. Preuve en est, nous en sommes à 12 tomes pour la VF tandis que la VO a passé avec brio le cap des 100 numéros (avec, une fois encore, un incroyable twist à la clé). Le seul défaut de cette série est surtout le fait que ce tome 1 est, peut-être, le moins bon du lot. C'est à partir du deuxième tome que cela décolle véritablement (pour ne plus s'arrêter !). Mais vu la qualité de la série au sens large, vous ne regretterez pas bien longtemps d'avoir commencé avec un tome 1 assez mou. Promis, juré, craché, cowabunga !

Tortues Ninja Micro Séries (disponible)

Synopsis : Pleins feux sur les ennemis emblématiques des Tortues Ninja !

De la jeunesse du plus cruel des Utroms au mystérieux séjour d’Oroku Saki au royaume des morts, en passant par l’éveil poignant d’Alopex et la lutte de Karai pour s’imposer au sein du clan Foot, les adversaires iconiques des fils de Splinter sortent de l’ombre pour dévoiler tour à tour une facette inédite de leur histoire.

Un tome 100 % Villains qui regroupe les huit micro-series consacrées à Krang, Baxter Stockman, Old Hob, Alopex, Karai, Bebop & Rocksteady, Hun et Shredder.

Comment je lis ça : Les numéros autour des gentils ont été offerts lors de différentes opérations commerciales (Free Comic Book Day pour Leonardo, opération FNAC pour Raphaël...) et ont, de ce fait, un statut de "collection". Les numéros ont fini par être collectés dans le recueil Les Tortues Ninja - Heroes. Concernant les vilains, les numéros ont immédiatement été rassemblés dans un livre relié intitulé Tortues Ninja Micro-series : Villains.

Prérequis : Aucun, tous les numéros sont indépendants.

L'avis de MDCU : HiComics regroupe les one-shots sur les vilains des TNMT paru pendant le tome 2 et 3. Toutes les histoires sont bonnes et sont idéales pour développer ces vilains emblématiques, de plus certaines histoires sont importantes pour la compréhension de la série principale. À ne pas louper pour les fans des tortues !

TMNT : Shredder In Hell (disponible)

Synopsis : Rien n’arrête Oroku Saki, pas même la mort… Ainsi commence son voyage vers l’au-delà. Et cette nouvelle aventure est bien loin d’une Divine Comédie ! Que restera-t-il de l’âme de Shredder après avoir affronté les horreurs de l’Enfer ? S’enfonçant dans les ténèbres, l’ennemi juré des Tortues sera-t-il capable de repousser l’assaut de forces démoniaques ?

Comment je lis ça : Dans la collection Hi Comics.

Prérequis : Teenage Mutant Ninja Turtles : Les Tortues Ninja Tome 9 et 19.

L'avis de MDCU : Nouveau one-shot qui suit Shredder après sa mort les Tortues Ninjas tome 9. Il n’est pas nécessaire d’avoir tout suivi pour comprendre, mais c’est un plus. L’histoire est intrigante, mettant en avant un Shredder qu’on n'a pas l’habitude de lire. Toutefois, le point fort de cet album, ce sont les dessins de Mateus Santolouco qui est au sommet de son art et on comprend aisément les retards en VO vu la beauté des planches !

Les Tortues Ninja Reborn (disponible)

Synopsis : Bienvenue dans le nouveau monde des Tortues ninja !

Après les événements cataclysmiques de New York, ville en guerre, des changements radicaux s’opèrent dans le fief des Tortues : de nouvelles factions ennemies apparaissent, et les alliés se font rares. Nos héros découvrent que pour survivre, la coopération est plus essentielle que jamais, mais lorsqu’ils se retrouvent séparés, Old Hob décide de combler le vide du pouvoir avec des mutants uniques en leur genre : Zanna, Champi et Zink !

Comment je lis ça : Dans la collection Hi Comics (7 tomes).

Prérequis : Bien qu'il s'agisse d'un nouveau départ, dans les faits, ces numéros et l'intrigue qu'ils contiennent se placent directement après la série ci-dessus. C'est donc au choix. Vous pouvez attaquer l'univers des TMNT ici-même ou vous procurer également la série éditée juste avant celle-ci (qui sera, sans doute, disponible uniquement à travers les intégrales dans un avenir proche).

L'avis de MDCU : Encore une bonne série pour les Tortues qui installe un peu plus les TMNT comme étant une excellente option pour ceux qui veulent un univers riche, complexe, avec une bonne dose d'héroïsme sans taper pour autant taper dans du Marvel et DC. La review complète du premier tome est disponible ici.

Les Tortues Ninja - TMNT - Armageddon Game - Ouverture & Alliance (disponible)

Synopsis : Les Tortues ninja ont l’habitude d’affronter des ninjas ennemis, des agents du gouvernement, d’autres mutants et même des armées extraterrestres, mais cette fois-ci, elles se retrouvent confrontées aux machinations d’un véritable demi-dieu !

Découvrez un labyrinthe de secrets et de perfidie dans cet album prélude et compagnon à The Armageddon Game ! L’un des adversaires les plus énigmatiques des Tortues, le Roi des Rats, met enfin un terme à des années de préparatifs discrets pour mettre en œuvre son projet d’envergure.

Pour le contrer, les Tortues ninja se tournent vers des alliés récents comme anciens. Avec son Trio de la Terreur, celui-ci s’apprête à déchaîner un jeu apocalyptique sur les New-Yorkais, dont les habitants du quartier mutant ! Karai, Casey Jones, April O’Neil, Nobody, Alopex, Marteau et Vénus arriveront-ils à résister aux dernières manœuvres du Roi des Rats… ou une nouvelle alliance inattendue se formera-t-elle au passage ?

Un album compagnon révélant tous les secrets de l’Armageddon Game servi par de prestigieux auteurs et artistes invités, avec Juni Ba, Tom Waltz, Roi Mercado, Paul Allor et bien d’autres !

Comment je lis ça : Dans la collection Hi Comics.

Prérequis : Franchement, c'est assez chaud. Les références sont nombreuses et le retour d'anciens personnages est assez conséquent. Techniquement l'opus se situe après le tome 5 de Tortues Ninja Reborn mais il vaut mieux connaître le contenu des intégrales aussi...

L'avis de MDCU : L’event Armageddon Game arrive enfin en France. On est encore dans les préludes, qui permettent de faire le point des différents protagonistes. C’est bien écrit, bien construit et ça récompense les lecteurs de longue date de la série. C'est étrange d'avoir mis la mini-série Alliance qui se déroule en parallèle de l'event ici, il faut attendre le reste pour pouvoir la lire.

Les Tortues Ninja - TMNT - Armageddon Game (disponible)

Synopsis : Après Tortues Ninja : Armageddon Game – Ouverture & Alliance et Tortues Ninja Reborn Tome 6 : Armageddon Game – Début de Partie, cet album Tortues Ninja : Armageddon Game constitue le plus grand évènement Tortues Ninja jamais publié depuis les débuts de la série iconique de Tom Waltz (rééditée en intégrale dans notre catalogue). Et justement : Tom Waltz ! Devenu entre-temps l’auteur du hit The Last Ronin, il fait ici son grand retour sur la saga principale des Tortues Ninja avec un évènement si dense qu’il aura été nécessaire de le diviser en trois tomes.

Armageddon Game répondra à toutes les interrogations que les lecteurs ont pu avoir en découvrant les deux autres albums annexes, tout en constituant également une porte d’entrée idéale pour cet événement. Tom Waltz livre une fresque épique dans laquelle les Tortues Ninja vont s’allier à Shredder (!) et partir aux confins de la Dimension X (!) pour affronter la redoutable alliance du Roi des Rats avec Krang, Baxter Stockman et Madame Null, des ennemis iconiques de l’univers Tortues Ninja. Plus de deux cents pages d’action débridée avec de nombreux retournements de situations et un récit qui rend hommage aux grands moments du run de Tom Waltz sur les Tortues, tout en préparant l’avenir – notamment la conclusion de la série Reborn, qui se fera dans le septième et dernier tome !

Comment je lis ça : Dans la collection Hi Comics.

Prérequis : Franchement, c'est assez chaud. Les références sont nombreuses et le retour d'anciens personnages est assez conséquent. Techniquement l'opus se situe après le tome 6 de Tortues Ninja Reborn mais il vaut mieux connaître le contenu des intégrales aussi... Et bien sûr, il vaut mieux avoir lu Armageddon Game ouverture et alliance aussi

L'avis de MDCU : Voici enfin l'arrivée de la mini-série principale se concentrant sur l’intrigue centrale. C’est très divertissant à suivre avec des surprises à la lecture. L’action est efficace et bien mise en scène par Vincenzo Federici. La fin est un peu décevante et va trop vite, mais elle conclut le long fil rouge des immortels. Au final, un event attendu de longue date, pour un résultat satisfaisant.

Tmnt - Karai : La Destinée Secrète Du Clan Foot (disponible)

Synopsis : Oroku Karai est devenue la cheffe du clan Foot après la disparition du Shredder. Mais elle a encore fort à faire afin de pouvoir s’affirmer comme une vraie leader, d’autant plus après avoir vécu dans l’ombre de son père et de son grand-père. Rapidement, elle doit faire face à un nouveau clan ennemi, dont le chef assure être le véritable descendant d’Oroku Saki (le Shredder), et par conséquent le dirigeant légitime du Clan Foot. Karai va devoir découvrir la vérité sur les origines de sa famille pour pouvoir défaire ce formidable adversaire.

Après avoir brillamment exploré le passé des plus grands ennemis des Tortues Ninja dans L’Histoire Secrète du clan Foot, Erik Burnham (au scénario) et le brillant Mateus Santolouco (au dessin) se retrouvent pour lever des zones d’ombres et tisser le futur des Foot. Une histoire incontournable pour les fans des Tortues et de leur mythologie.

Comment je lis ça : Dans la collection Hi Comics.

Prérequis : A lire entre Armageddon Game et le run de Jason Aaron..

L'avis de MDCU : Nouveau spin-off pour l'équipe des TMNT mais pas des inconnus non plus puisqu'ils étaient en charge de L'histoire secrète du Clan du Foot. Un titre à la fois important et divertissant. Vu comme ça, difficile de bouder son plaisir !

Les Tortues Ninja (disponible)

Synopsis : Nouveau départ pour les Tortues Ninja ! Après l'incroyable run de Tom Waltz (TMNT Intégrale) et Sophie Campbell (TMNT Reborn), le scénariste superstar Jason Aaron (Thor, Scalped) s'empare des Tortues pour les emmener dans une nouvelle direction. Au départ, les quatre Tortues sont séparées et quatre artistes parmi les plus talentueux de l'industrie s'occupent de raconter leur nouveau statu-quo. La porte d'entrée idéale, à l'heure du 40e anniversaire des Tortues, pour découvrir cet univers !

Comment je lis ça : Dans la collection Hi Comics (2 tomes parus en novembre 2026).

Prérequis : Bien qu'il s'agisse d'un nouveau départ, mieux vaut avoir lu la série précédente : Les Tortues Ninja Reborn

L'avis de MDCU : Jason Aaron s'empare des Tortues et leur donne un nouveau souffle. Cela dit, on reste sur la lancée de Sophie Campbell sur plusieurs points. Ici encore, l'idée n'est pas d'enchaîner les crises avec, en prime, une dose de WTF. Non, on prend son temps, on développe les personnages et, pour certains d'entre eux, on essaie d'aller un peu plus loin dans la noirceur et le dramatique quitte à laisser le fil rouge de côté le temps de quelques planches.

A noter néanmoins que si ce n'est pas ce que vous recherchez chez les Tortues, vous pouvez quand même vous jeter à l'eau et serrer les dents. Jason Aaron n'est présent que le temps de douze numéros US donc sans doute deux tomes FR.

Les Tortues Ninja - Intégrales (disponible)

Synopsis : Cette intégrale comprend tout ce qu’un lecteur débutant la série pourrait avoir besoin de lire et tout ce qu'un inconditionnel pourrait vouloir collectionner sur l’univers des Tortues Ninja. Dans l’ordre chronologique des histoires de la série, cette collection renferme l’ensemble des one-shot, crossover et tomes événementiels publiés par IDW.

Les 12 premiers numéros de la série régulière des Tortues Ninja, ainsi que les micro-séries Raphael, Michelangelo, Donatello, Leonardo et Splinter sont réunis dans ce volume, revenant sur les origines et regroupant le début des histoires épiques créées par Kevin Eastman et Tom Waltz !

Comment je lis ça : Dans la collection Hi Comics (9 tomes parus en avril 2026).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Il s'agit d'une réédition de la série principale Tortues Ninja déjà éditée par Hi Comics. L'éditeur a d'ores et déjà mentionné que l'intégrale contiendra également des numéros inédits en France. Pour ceux qui n'ont rien acheté niveau TMNT, c'est donc le bon plan. Pour ceux qui ont déjà tous les tomes sortis jusque-là, c'est la lose. Vous ne pourrez pas avoir quelques rares numéros qui seront incorporés dans cette collection à moins d'acheter certains tomes de l'intégrale...

One Shot

Tmnt - The Last Ronin (disponible)

Synopsis : Qui est le dernier Ronin ? Le clan Hamato n’est plus et les Foot règnent sur un New York post-apocalyptique ravagé par les guerres civiles... mais le dernier survivant de la fratrie des Tortues rôde dans l’ombre. Hantée par les fantômes des tragédies passées, la mystérieuse Tortue se lance dans une mission désespérée pour venger l’honneur de sa famille disparue.

Comment je lis ça : Dans la collection Hi Comics.

Prérequis : Connaître l'univers des Tortues Ninjas.

L'avis de MDCU : Une nouvelle très jolie pierre apportée à la mythologie des Tortues, avec une version futuriste à la Old Man Logan. Les fans de la franchise prendront beaucoup de plaisir à se plonger dans ce récit et découvrir ce qui est arrivé à nos Tortues et à leur entourage, tout en s'impregnant d'une belle ambiance post-apocalyptique. On regrettera une partie graphique pas toujours à la hauteur d'une telle histoire.

Tmnt - The Last Ronin : Lost Years (disponible)

Synopsis : Lorsque le clan Hamato est décimé, Michelangelo, la dernière Tortue vivante, disparaît de New York. Des années passent avant qu’il ne fasse son retour dans la ville, bien décidé à venger la mort des siens. Mais que s’est-il passé au cours de ces années ? Quelles épreuves Mikey a-t-il dû endurer ? Comment est-il devenu ce ninja brutal qui ne fait aucune concession ? Du Japon à l’Europe en passant par la Mongolie, suivez les étapes qui ont mené à l’ascension du dernier Ronin. En parallèle, dans le présent, une nouvelle génération de Tortues Ninja est apparue. Mais leur formation ne sera pas de tout repos pour April O’Neil et sa fille…

Comment je lis ça : Dans la collection Hi Comics.

Prérequis : The Last Ronin.

L'avis de MDCU : Un tome qui n'est pas fondamentalement mauvais mais vu la qualité de TMNT The Last Ronin premier du nom, la comparaison est inévitable. Et si effectivement on compare... Lost years a du mal à tenir la route notamment de par les allers et retours dans le temps qui rendent le volume très confus. Dommage.

TMNT - The last ronin tome 2 - Re-Evolution (disponible)

Synopsis : Quinze ans ont passé depuis les évènements de The Last Ronin. Une nouvelle génération de Tortues a grandi, mais ne s’est encore jamais frottée aux âpretés du monde. Lorsque New York plonge dans le chaos, conséquences d'une guerre de gangs pour le contrôle de la finance et de la politique de la ville, Casey Marie sent qu’il est temps de passer à l'action et de mettre les Tortues à l’épreuve. Ces dernières se montreront-elles à la hauteur de leurs aînées ? Parviendront-elles à maîtriser les étranges pouvoirs dont elles semblent avoir été dotées ?

The Last Ronin II : Re-Evolution est la suite tant attendue du blockbuster de Tom Waltz et Kevin Eastman. Le duo est accompagné des meilleurs artistes pour forger une nouvelle ère inédite pour les Tortues, rafraîchissante par ses nouveautés, tout en utilisant les ingrédients qui ont fait le succès des Tortues Ninja depuis maintenant quarante ans. Une porte d’entrée idéale pour découvrir cet univers mais aussi un classique en devenir pour les fans de longue date : The Last Ronin est la saga qui réunit les fans des Tortues de toutes les générations.

Comment je lis ça : Dans la collection Hi Comics.

Prérequis : The Last Ronin.

L'avis de MDCU : Ce n'est pas mauvais notamment au niveau de la partie graphique. Maintenant, il est évident que du point de vue du scénario, il souffre de la comparaison de The Last Ronin premier du nom qui était, quant à lui, exceptionnel.

Les Crossovers

Les séries sont présentées dans l'ordre chronologique de parution en VO.

Batman et les Tortues Ninja (disponible)

Synopsis : Le protecteur de Gotham et les quatre Chevaliers d'écailles font équipe pour nous proposer une rencontre inattendue mais non moins explosive ! Enquêtant sur de mystérieux assassinats à Gotham, Batman découvre l'existence d'un groupe de super ninjas appelé le clan des Foot. Venus d'une autre dimension, ces experts du Ninjutsu comptent bien ravager la ville du Chevalier Noir. Mais ils ne sont pas arrivés seuls : les quatre Tortues Ninja, Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo, les ont pris en chasse. Une rencontre épique entre deux dimensions, deux visions de l'héroïsme et deux visions du chaos qui vont s'entrechoquer dans un combat qui menace le tissu même de la réalité.

Comment je lis ça : Attention ! Ces numéros sont édités par Urban Comics et non par Hi Comics ! Les deux premiers tomes sont disponibles chez Urban Kids (ndlr : qui fait foutrement tâche dans la bibliothèque) mais également dans une édition Deluxe. A ce moment-là, vous quittez donc le format Urban Kids pour un format cartonné plus "adulte". Le prix aussi fait plus adulte par contre puisque vous passerez de deux fois 10 euros à 28 euros. Le titre Fusion, quant à lui, fait également partie de la collection Deluxe au pris de 15.50 euros.

Prérequis : Le crossover a eu son petit succès. Sans surprise, l'expérience a donc été reconduite. Au final, vous trouverez donc Batman & Les Tortues Ninja Tome 1 (en rupture sous ce format), Batman & Les Tortues Ninja Tome 2, Batman & Les Tortues Ninja Fusion et en Urban Nomad. Parler d'expérience "reconduite" est important car cela sous-entend que chaque tome propose une aventure et a donc sa propre "indépendance". Parler de tome 2 est donc juste mais il serait tout aussi juste de parler de deuxième tome 1. D'ailleurs, le premier tome se passe à Gotham (donc dans l'univers de Batman) tandis que le deuxième se passe à New York (donc dans l'univers des Tortues). Cette indépendance est peut-être d'autant plus vrai pour "Fusion", titre qui part sur un nouveau principe et ne se contente pas de changer de lieu géographique.

A part le co-créateur des Tortues, Kevin Eastman, qui rejoint l'équipe créative pour Fusion, cette dernière ne change pas et est donc toujours composée, pour les trois tomes, de James Tynion IV et de Freddie E. Williams II.

L'avis de MDCU : Souvent, les crossovers, c'est la catastrophe. Ce n'est pas le cas ici. Tynion IV respecte les univers et offre une histoire assez "facile" mais qui n'en reste pas moins correcte. Les dialogues sont bons sans être exceptionnels mais ponctués d'un humour plutôt dosé tant sur son efficacité que sur sa présence. Dans le tome 3, le concept de crossover est poussé au maximum puisqu'il multiplie les fusions entre les univers avec, en tête, un Krang posté dans l'Antimonitor. La partie graphique est solide et ce, quel que soit le tome.

Usagi Yojimbo et Les Tortues Ninja (disponible)

Synopsis : 20 ans après leur première rencontre, les Tortues Ninja croisent à nouveau Usagi Yojimbo, le lapin Ronin créé par Stan Sakai. Les Tortues Ninja sont téléportées vers un monde d'animaux parlant : le monde d'Usagi Yojimbo ! Aussi lorsque le lapin Ronin s'engage dans une quête pour sauver le Japon et qu'un démon bloque son chemin, une équipe de tortue est peut-être sa seule chance de survie ! Malgré leur rencontre précédente, Usagi se méfiera de ces sauveurs potentiels, entrainant une suite de malentendus. Écrit et illustré par Stan Sakai, créateur de Usagi Yojimbo primé aux Eisner Awards, cette aventure, pour la première fois traduite en français, est complété de recherches, croquis et de la réédition de la première rencontre entre Usagi et les Tortues Ninja.

Comment je lis ça : Dans la collection Editions Paquet.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : À venir.

Power Rangers & Tortues Ninja (en rupture)

Synopsis : Vous pensez connaître les Rangers Ninja ? Vous êtes sûrs ? Vous rêvez de voir les Tortues et April O'Neil en armure ? Mieux encore : vous pensez être prêts pour le démentiel Turtlezord ? Découvrez le premier vrai crossover d'envergure entre les deux univers culte de Haim Saban, Peter Laird et Kevin Eastman.



Les Rangers débarquent à New York en quête de Tommy Oliver, le Ranger Vert, et découvrent ce dernier aux prises avec les Tortues Ninja. Fonçant tête baissée dans la mêlée pour l'aider, les cinq héros font face aux fils de Splinter. Mais alors que la raison les rattrape, les Power Rangers découvrent que Tommy s'est associé avec Shredder et son terrible clan Foot. Suite à sa trahison, ils vont devoir faire équipe avec les Tortues afin de trouver un moyen de le ramener à la raison et d'empêcher la destruction du monde des mains de Rita Repulsa et de l'ennemi juré des quatre frères.

Comment je lis ça : Dans la collection Hi Comics (1 tomes parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Tout ce que l'on peut attendre d'un tel crossover, le geekasm à son paroxysme ! La rencontre entre ces deux franchises est plutôt bien amenée même si ça reste du classique qui va droit au but et à l'action, ça ne va jamais au-delà du divertissement pur mais c'est bien ce que l'on recherche. Les dialogues sont bons, c'est drôle, le mélange des deux univers créer des moments ultra cool et rien que pour voir les échanges de costumes et armures, ça vaut le détour ! De plus, Simone Di Meo brille vraiment au dessin avec un style fin et ultra dynamique. Une réussite qui ravira les fans d'une seule ou des deux franchises.

Vestron et les Tortues Ninja :

Attention ! Ces numéros sont édités par Vestron et non par Hi Comics ! Dans le même ordre d'idée, chaque titre a sa spécificité. Lovecraft Infestations met avant tout l'accent sur l'univers de Lovecraft. Autrement dit, les Tortues n'y apparaissent que dans un des numéros. Les Tortues Ninja Soul's Winter met en avant trois mini récits tandis que Bodycount est une histoire complète.

Lovecraft Infestation (en rupture)

Synopsis : Cthulhu, es-tu là ? Les créatures cauchemardesques de H.P. LOVECRAFT sortent des abîmes pour infester les pages des comics Transformers, Tortues Ninja, G.I. Joe et 30 Jours de Nuit !

Barrow, Alaska et ses vampires sont encore plus flippants… Les égoûts de New-York réservent de sombres rencontres à Raphael, Leonardo, Michelangelo et Donatello… Optimus Prime et Nikola Tesla affrontent des forces obscures dans une histoire qui fait suite à l’album Transformers : Hearts of Steel… Cobra joue avec les puissances occultes pour booster ses forces contre G.I. Joe…

Une anthologie horrifique complètement folle et horriblement réussie !

Comment je lis ça : Dans la collection Vestron.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : À venir.

Bodycount (disponible)

Synopsis : Teenage Hardcore Thrashy Turtles…

Kevin Eastman et Simon Bisley, deux artistes légendaires et le duo le plus bad-ass de l’univers des Tortues Ninja : RAPHAEL et CASEY JONES réunis pour un comic-book d’action hyper violent, grotesquement gore et dangereusement dingue… Un album incontournable pour les grands fans des TMNT et tous les nostalgiques des comics bourrins et allumés des 90’s !

Réservé à un public averti.

Demeuré inédit en France pendant 25 ans, véritable légende urbaine, le sulfureux classique “grindhouse-style” arrive chez Vestron, meilleur que jamais. Inspirés par les déviances du mythique magazine HEAVY METAL et les films over-the-top de John Woo, Eastman et Bisley présentent une version trashy/thrashy/abusivement

violente des Tortues Ninja dans un bouillonnant bain de sang jouissif et éclaboussant de fun dérangé.

Après ROBOCOP vs. TERMINATOR par Frank Miller et Walt Simonson, Vestron ramène un autre comic-book CULTE des 90’s demeuré jusqu’ici inédit en France !

Comment je lis ça : Dans la collection Vestron.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Décomplexé et bourrin. Une oeuvre qui reprend tous les codes des années 90. Pour les amateurs du genre, c'est à ne pas manquer.

Les Tortues Ninja dans Soul's Winter (en rupture)

Synopsis : Récit initiatique à l’ambiance onirique noire et obsédante, Soul’s Winter suit le parcours de quatre étranges créatures lancées par leur mentor dans un combat qui l’oppose à son rival. Lorsque l’une d’elle est grièvement blessée par l’ennemi, sa némésis veut l’aider à éviter la mort… et réveille une mystérieuse entité.

Après le trash et grotesque Bodycount de Simon Bisley et Kevin Eastman, et Lovecraft Infestation où les Tortues Ninja se frottaient à l’horreur cosmique, voici la singulière vision de Michael Zulli, qui réinvente les TMNT pour un conte sombre inattendu, baignée de poésie gothique.

Cet album contient également trois histoires courtes des Tortues Ninja par Michael Zulli.

Comment je lis ça : Dans la collection Vestron.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Ces trois numéros ont le mérite de proposer des lectures clairement différentes. Lovecraft Infestation a une dimension horrifique, Soul's Winter a une dimension onirique tandis que Bodycount est, comme son titre l'indique, un gros défouloir. Les collectionneurs seront ravis de les posséder. Pour ceux qui hésiteraient, il s'agit de récits qui ne sont pas vraiment représentatifs de l'univers et dont la qualité est discutable (surtout par rapport à tous les autres titres proposés). Vous pouvez toujours tenter votre chance mais il reste important de garder à l'esprit que ce n'est pas un point de départ idéal.

Teenage Mutant Ninja Turtles - Tortues Ninja : Les chevaliers d'écaille (en rupture)

Synopsis : Toute l’ambiance du dessin animé qui a déclenché la phénoménale “Turtlemania” des années 90 ! Plus de 30 ans après, ces Tortues Ninja sont restées les versions les plus populaires des personnages, et tout a commencé dans cette histoire où April O’Neil, la jeune journaliste à combinaison jaune, se réfugie dans les égouts pour échapper à une bande de punks bagarreurs et rencontre quatre ‘chevaliers d’écailles et de vinyle’ élevés par un rat mutant maître du ninjutsu… Cet album contient le comic book de l’époque, réalisé en 1988 et adaptant les premiers épisodes du cartoon (formant une histoire complète) qui a marqué toute une génération… et continue d’amuser les suivantes !

Comment je lis ça : Dans la collection Vestron.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Le numéro reprend tous les éléments du dessin animé Tortues Ninja des années 90 tant au niveau design qu'au niveau de l'ambiance. Pour ceux qui veulent les Tortues Ninja des comics, ce n'est donc pas vraiment le bon plan. A l'inverse, pour ceux qui veulent se replonger dans l'animé, c'est une véritable madeleine de Proust !

Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures (en rupture)

Synopsis : Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures est une série de comics tirée du célèbre dessin animé TORTUES NINJA des années 90. Créée à la même époque par les studios Archie Comics, elle en reprend les personnages, leur univers et leurs codes. Elle débute avec ce premier album qui contient deux histoires complètes adaptées des épisodes télévisés Return of the Shredder et The Incredible Shrinking Turtles... mais par la suite, la série sera exclusivement composée d'histoires originales, non pas adaptées des épisodes diffusés à la télévision, mais créées spécialement pour les comics, entraînant les Tortues Ninja dans des aventures inédites et faisant intervenir une foule de nouveaux mutants ! Redécouvrez les bases de cet univers coloré avant de visiter de nouveaux horizons avec les tortues les plus célèbres du monde !

Comment je lis ça : Dans la collection Vestron (7 tomes référencés en juin 2026).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Il s'agit de la suite de Teenage Mutant Ninja Turtles - Tortues Ninja : Les chevaliers d'écaille . Si vous avez aimé ce titre, vous ne devriez pas être déçu par Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures.

Tortues Ninja - Teenage Mutant Ninja Turtles - Hello Halloween ! (disponible)

Synopsis : Le soir d’Halloween, un être surnaturel puissant et loufoque oblige les Tortues Ninja à prouver leurs compétences lors d’un test de bravoure cauchemardesque !

Dans le passé, les tortues sont entrées par inadvertance dans la dimension des rêves en utilisant un casque conçu pour explorer leur imagination : le dream-o-rama.

Ce faisant, elles ont libéré Eddie-fait-peur, alias Creepy Eddie, un être maléfique qui s’introduit dans les rêves de ses victimes pour les hanter.

Les Tortues l’ont finalement vaincu dans une explosion de dynamite et eddie n’est plus réapparu depuis.

Mais ce soir, c’est Halloween… et tout peut arriver !

Pendant ce temps, dans la Dimension X, Shredder invoque un esprit ancien pour l’aider à forger une arme puissante… mais il découvre que certaines forces peuvent échapper à son contrôle !

Ne manquez pas cet album Tortues Ninja spécial Halloween : Des histoires adaptées à tous les âges avec les Tortues Ninja des dessins animés classiques !

Comment je lis ça : Dans la collection Vestron.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir

Saturday Morning Adventures Teenage Mutant Ninja Turtles (en rupture)

Synopsis : Vous les avez redécouvert dans le jeu vidéo Shredder’s Revenge… à présent, les personnages du dessin animé classique de 1987 reviennent en comics avec de NOUVELLES histoires inédites !

Dans la première des 4 histoires contenues dans cet album, les tortues ninja se retrouvent piégées dans un simulateur d’entraînement, luttant pour se libérer des griffes numériques de certains de leurs plus redoutables ennemis ! Et ce n’est que le début…

Comment je lis ça : Dans la collection Vestron (3 tomes).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.