Commencer les comics : Wonder Woman

Guide de lecture pour la princesse Amazone

Article originel rédigé par Cyrille le 15/11/2017.

Dernière mise à jour le 28/10/26 par Jeff et Uraphire.

Personnage iconique de l'éditeur DC Comics aux côtés de Superman et Batman, qui connait vraiment la princesse Amazone Wonder Woman? De ses origines complexes et changeantes à ses plus grandes aventures souvent passées sous silence en France, il est toujours un peu difficile d'appréhender ce personnage mythologique qui a pourtant bien les pieds sur terre. Voici un guide de lecture des histoires majeures sur le personnage, pour commencer à se familiariser avec son histoire et son univers.

Veuillez noter que nous allons vous proposer ici un guide pour les récits Wonder Woman. Si vous désirez découvrir le personnage via ses apparitions dans la Justice League, veuillez consulter le guide Justice League.

Les origines

Wonder Woman fut créée en 1941 dans All Star Comics #8, par le psychologue et écrivain américain William Moulton Marston. Elle deviendra un personnage récurrent de la série Sensation Comics, puis volera de ses ailes avec sa propre série à l'été 1942.

Le personnage

De nombreux éléments de ses origines seront modifiés au cours des décennies de publications et des remises à jour mais quelques uns restent immuables. Wonder Woman, de son prénom Diana, est toujours la fille de la reine des Amazones Hippolyte. Elle fut créée à partir d'argile par les dieux dans les premières versions, mais s'est avérée être la fille de Zeus dans la dernière ré-imagination en date. Les Amazones forment toujours un peuple de guerrières, exclusivement composé de femmes, qui vivent sur une île paradisiaque retirée du reste du monde, du nom de Themyscira. Diana découvrira le «monde des hommes» lorsqu'elle y escortera Steve Trevor, un pilote de l'armée américaine qui s'est écrasé sur l'île. Elle deviendra alors ambassadrice des Amazones sur Terre et prendra l'identité de la super-héroïne Wonder Woman.



Entourage

Steve Trevor : un officier de l'armée américaine et l'un des premiers alliés de Wonder Woman. Il représente également son premier contact avec un homme et, plus globalement, son premier contact avec le monde extérieur. Il n'est pas rare que les deux personnages entretiennent une relation amoureuse.

Etta Candy : une amie proche et confidente de Diana. Le plus souvent, c'est une femme courageuse et loyale.

Wonder Girl : la version adolescente de Wonder Woman. La plus connue est Donna Troy

Hipollyte : reine des Amazones et mère de Diana, c'est une femme forte et sage.

Artemis : l'une des plus grandes guerrières des Amazones. Le plus souvent, il s'agit d'une rivale de Wonder Woman qui finit par devenir son alliée.

Vilains

Cheetah : de son vrai nom Barbara Ann Minerva, c'est l'une des ennemies les plus connues et récurrentes de Wonder Woman. Il s'agit d'une archéologue maudite par une divinité africaine, ce qui lui confère des pouvoirs félins et une force surhumaine.

Arès : Dieu de la guerre dans la mythologie grecque. Il est sans doute inutile d'en dire plus le concernant.

Giganta : Ennemie de Wonder Woman qui, comme son nom le sous-entend, est connue pour sa taille démesurée et sa force.

Docteur Poison : une scientifique criminelle spécialisée dans les poisons et les toxines.

Run en cours

Depuis le début de l'ère DC All in, ce sont le plus souvent Tom King et Daniel Sampere qui sont à la tête du personnage. Néanmoins, en octobre 2026, DC Comics annonce le changement de cette équipe créative à partir de janvier 2027. A ce moment-là, plusieurs auteurs et autrices se succèderont pour des arcs plus ou moins longs. Louise Simonson et Cian Tormey seront les premiers à s'y coller avec un arc de quatre numéros.

Recueil pour le néophyte :

Wonder Woman Anthologie (En Rupture)

Synopsis : De ses débuts dans les années 1940, au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale, à sa réactualisation moderne par Brian AZZARELLO et Cliff CHIANG, retrouvez toutes les facettes de la Princesse Amazone, dévoilées par ses plus grands auteurs : George PÉREZ, Gene COLAN, Ross ANDRU, John BYRNE, Mike DEODATO,Yanick PAQUETTE, Phil JIMENEZ et Greg RUCKA.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Anthologie.

Prérequis : Aucun.

L'avis de Batdetective : Les anthologies d'Urban Comics sont toujours excellents et celui-ci ne déroge pas à la règle. Les récits choisis permettent d'en apprendre beaucoup sur l'Amazone, de vous familiariser avec son univers et ses histoires incontournables. Un ouvrage indispensable pour ceux qui souhaitent se familiariser et/ou en apprendre plus sur le personnage.

Points d'Entrées :

Les séries sont présentées dans l'ordre chronologique.

Wonder Woman - Dieux et Mortels (En Rupture)

Synopsis : Isolées depuis des millénaires sur l'île de Themyscira, les Amazones ont vécu recluses et ont développé une société pacifiste et progressiste à l'écart des tourments du monde des hommes. Mais lorsque le pilote Steve Trevor échoue sur cette île paradisiaque, la princesse Diana se charge de le ramener dans son pays : débute alors pour cette jeune Wonder Woman une quête identitaire qui va la mener face à Arès le dieu de la Guerre !

Comment je lis ça : Dans la collection DC Essentiels (2 tomes parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis d'Afa : Une injustice est réparée : ce grand classique est enfin disponible en français. Ruez-vous sur ce run qui a redéfini la belle amazone et l'a rendue populaire.

Greg Rucka Présente Wonder Woman (En Rupture)

Synopsis : L'ambassade de Themyscira est également l'adresse où réside la plus célèbre héroïne de la Ligue de Justice, Wonder Woman. Mais lorsqu'une jeune fille traquée demande asile et protection de cette dernière, la princesse amazone se retrouve confrontée à son plus dangereux allié, Batman, le Chevalier Noir.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Signatures en 3 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de Sofia : Je ne dirais qu'une chose : à posséder d'urgence.

Wonder Woman - L'Odyssée (En Rupture)

Synopsis : Alors qu’elle enquête sur d’étranges disparitions, la princesse Diana, héritière des fières Amazones, se retrouve pourchassée par un mystérieux commando. Elle découvre bien vite que ces hommes sont à l’origine de la dévastation de son île, il y a des années, et qu’ils traquent désormais les survivantes. Diana mène alors la contre-attaque pour sauver ses « sœurs », venger sa mère et faire honneur à son surnom de « Wonder Woman ».

Suite à Gail Simone, toujours sur le volume 3 de Wonder Woman , J. Michael Straczinsky, remplacé ensuite par Phil Hester, signent un arc assez particulier avec une nouvelle Diana plus jeune, arborant un nouveau costume et qui ne souvient pas de ses origines et de son héritage. Cela a le mérite d'être accessible à tout lecteur et d'avoir été publié par Urban Comics en deux volumes WONDER WOMAN L'ODYSSÉE.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Classiques en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de Julien : ARF ! Ce que ça fait plaisir de revoir du Wonder Woman en France, mais pitié pas cet arc... Alors la publication est largement compréhensible puisque c'est un renouveau pour le personnage mais le problème c'est que JMS nous propose une version très (trop) différente du personnage et au final on a beau retourner le bouquin dans tous les sens, c'est pas Wonder Woman qu'on a face à nous ! L'histoire pouvait être intéressante mais elle tire un peu trop en longueur et au final perd le souffle épique qu'elle aurait dû avoir et n'intéresse pas vraiment, même dans son dénouement. Artistiquement ce n'est pas exceptionnel non plus, même si j'ai un petit faible pour la Diana de Pansica. Les premiers numéros de l'arc et de ce tome sont quand même assez bons et c'est au final le seul moyen de relire du Wonder Woman en France, donc à vous de faire votre choix.

Période New 52 :

Wonder Woman (En Rupture)

Synopsis : Guerrière farouche et princesse des Amazones, Diana a quitté son île pour rejoindre le Monde des Hommes en tant que Wonder Woman ! Mais en sauvant une jeune femme de griffes de monstres mythologiques, elle ne s’attendait pas à lever le voile du mystère de ses origines. Suite à sa découverte, Diana va devoir affronter la colère d’Héra et les machinations des autres dieux de l’Olympe.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Renaissance en 6 tomes ou en intégrale en 2 tomes

Prérequis : Aucun.

L'avis de Bartallen : Brian Azzarello réinvente avec brio tout un pan de la mythologie grecque. Du très bon boulot et une très bonne série. A prendre les yeux fermés.

Wonder Woman Guerre & Amour (En Rupture)

Synopsis : Depuis l’attaque de David Graves contre la Ligue de Justice, Superman et Wonder Woman se sont rapprochés au point de devenir intimes et de partager désormais leur temps entre leurs rendez-vous et leurs lourdes responsabilités. Mais même le couple le plus puissant de la Terre peut trouver de quoi lui tenir tête en la personne de Doomsday ou du Général Zod !

Comment je lis ça : Dans la collection DC Renaissance en 3 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir

Wonder Woman - Déesse De La Guerre (En Rupture)

Synopsis : Après avoir remplacé son ancien mentor décédé, Arès, le Dieu de la Guerre, Diana, la princesse des Amazones, reprend son titre légitime de régente de Themyscira. Mais ces deux facettes de Wonder Woman sont remises en cause par l’arrivée d’une rivale aux aptitudes similaires !

Après la relance de Brian Azzarello et Cliff Chiang, c'est Meredith et David Finch qui reprennent la série Wonder Woman actuelle. Ce n'est par contre pas très bon, ce serait même à éviter mais compte tenu du peu de publications en VF, on se laissera tenter.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Renaissance en 3 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de Julien : Azzarello et Chiang ont fait du Wonder Woman pour ceux qui n'aiment pas Wonder Woman, les Finch reprennent la série et font du Wonder Woman pour... personne. C'est juste pas bon. Meredith Finch est incapable de nous sortir une intrigue cohérente et bien construite, il y a des bribes d'idées balancées un peu n'importe comment, elle a du mal à trouver une voix pour Diana et on ne reconnaît pas le personnage. David Finch n'est pas mauvais au dessin mais il a ses défauts habituels, notamment ses visages qui ne sont pas toujours top, notamment pour Diana qui ressemble souvent à une gamine de 12 ans. Bref, vous pouvez largement passer votre chemin et attendre la prochaine équipe créative.

Période DC Rebirth :

Wonder Woman (En Rupture)

Synopsis : Il y a cinq ans, le monde a découvert les premiers super-héros avec Batman et Superman, mais rien ne les préparait à l'arrivée de Diana, la princesse amazone de Themyscira ! Ayant accompagné l'agent de l'A.R.G.U.S. Steve Trevor dans ce qu'elle appelle « le monde des hommes », elle se voit attribuée le pseudonyme de Wonder Woman et rencontre ses premiers ennemis !

Comment je lis ça : Dans la collection DC Rebirth (7 tomes parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis de Julien : Urban Comics choisit de publier en premier la partie du run de Greg Rucka qui revient sur les origines de l'amazone, avec un "Year One" (les numéros alternant entre les deux époques en VO). C'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il s'agit de la meilleure partie de la série, avec une jolie version des origines et si l'utilité d'une nouvelle redite de ces origines est discutable (en dehors de son utilité pour l'arc), Rucka et la toujours excellente Nicola Scott apportent leur sensibilité et des éléments nouveaux plutôt appréciables. N'empêche que ça avait déjà été fait dans le très bon "The Legend Of Wonder Woman" et qu'on s'impatiente d'un vrai run référence sur le personnage !

Wonder Woman Guerre & Amour (En Rupture)

Synopsis : Envoyé en mission secrète dans le pays de Durovnie pour le compte de l'armée américaine, Steve Trevor se retrouve bien vite en mauvaise posture et y est fait prisonnier.

Venue en renfort afin de le libérer, Wonder Woman ne se doute pas que cette incursion dans un pays étranger va la voir à nouveau réunie avec son demi-frère Arès, mystérieusement transformé. Ce dernier choque d'ailleurs Diana par sa proposition : l'ancien dieu de la guerre désire à présent aider la justicière dans son combat contre toute forme de tyrannie. Mais peut-on vraiment faire confiance au père de toutes les guerres ?

Comment je lis ça : Dans la collection DC Rebirth en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de Julien : Un premier arc extrêmement décevant pour l'arrivée de G. Willow Wilson sur Wonder Woman, heureusement le niveau remonte par la suite et la fin de ce tome, ainsi que le suivant, sont plus appréciables. Les idées sont bonnes sur l'ensemble même si leur réalisation laissent trop souvent à désirer. La qualité d'écriture semble étrangement hétérogène avec des passages qui sonnent faux, des thématiques politiques trop appuyées, et une Diana qu'on a du mal à reconnaitre, et à d'autres moments, les dialogues sonnent très justes et l'écriture est tout simplement belle. Pour ne rien arranger, le style de Cary Nord ne colle pas vraiment à la série et on est bien plus épaté par les dessins de Xermanico, qui sont superbes.

Période DC Infinite :

Wonder Woman Infinite (En Rupture)

Synopsis : Lorsque Diana ouvre les yeux, elle est sans pouvoirs ni souvenirs au centre d'une guerre perpétuelle. Elle découvre qu'elle est à Asgard, où les plus grands guerriers sont réunis après leur mort et se battent jour après jour, réapparaissant après chaque mort grâce aux Valkyries. Mais ce monde qui semble fait pour elle est sur le point de s'effondrer : l'arbre Yggdrasil qui le maintient est malade et menace de mourir, et les Valkyries disparaissent. Le destin de Diana est-il de le sauver, ou de rejoindre l'Olympe comme lui suggère une mystérieuse voix ?...

Comment je lis ça : Dans la collection DC Infinite en 4 tomes..

Prérequis : Death Metal, mais ça n'est pas obligatoire.

L'avis de Julien : Wonder Woman featuring Thor ? Il y a un peu de ça. L'héroïne est morte et se trouve dans l'après-vie nordique. Si l'univers commence à être usé, voir Diana dans ce contexte, sans mémoire, est plutôt intéressant. Les dessins sont en plus très sympa. Bref, une bonne lecture, assez éloigné du reste de l'univers DC.

Planète Lazarus Tome 2 : La colère des dieux

Synopsis : Après qu'une pluie magique se soit abattue sur Terre, les êtres humains ont commencé à développer des super-pouvoirs. Malheureusement, tous n'ont pas nécessairement un sens moral très développé et les super-héros doivent redoubler de vigilance afin de maintenir un certain équilibre dans le monde. Quand donc prendra fin la malédiction de l'île de Lazare ?

Comment je lis ça : Dans la collection DC Infinite.

Prérequis : Wonder Woman Infinite.

L'avis de Uraphire : Conclusion d’un event au final décevant et dispensable. Les tie-ins restent peu intéressants et servent surtout à annoncer de futurs titres. On a quelques fulgurances de qualité dans les numéros écrits par Mark Waid et il offre une conclusion touchante pour Batman vs Robin. L’autre partie de ce tome 2 est peu intéressante et concerne plus les lecteurs de la série Wonder Woman Infinite avec une histoire fait office de conclusion au run en cours. L’ensemble reste bien dessiné, malgré la profusion des dessinateurs.

Wonder Woman: Hors-la-loi

Synopsis : Un massacre vient d'avoir lieu. La coupable serait une mystérieuse Amazone. Devant une telle atrocité, le Congrès n'a d'autre choix que de promulguer l'Amazon Safety Act, défendant le sol américain à toute citoyenne de Themyscira. Pour que cette loi soit appliquée au plus vite, le gouvernement met au point une équipe spéciale, dont le but est de bannir celles qui refusent d'obtempérer, et ce, par tous les moyens nécessaires. C'est donc une Wonder Woman hors-la-loi qui va devoir démêler le vrai du faux dans cette affaire. Et la vérité risque de la surprendre...

Comment je lis ça : Dans la collection DC Infinite (5 tomes parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis de Julien : Wonder Woman retrouve toute son aura et tout son charisme dans cette nouvelle série, signée King et Sampere, avec un postulat de départ qui laisse le champ à beaucoup de choses intéressantes à développer. Si l'approche plus "douce" et "féminine" du personnage, que l'on a pu voir dans le run précédent, est un aspect que l'on aime chez Diana, la voir retrouver un côté "bad-ass" face à une armée de tanks fait également du bien. Sampere est incroyable au dessin et participe totalement à l'aspect très épique du titre, alors que Tom King installe une intrigue politique à grande envergure. On pourra cela dit effectivement reprocher au scénariste sa narration assez stéréotypée désormais, que l'on retrouve dans toutes ses séries. En espérant qu'il n'en devienne pas ennuyeux plus la série avancera.

Absolute Power

Synopsis : Peu d'être humains ont su tenir tête aux super-héros avec autant de zèle et de détermination qu'Amanda Waller. Après une carrière de machinations, et grâce à la puissance combinée de l'inarrêtable Failsafe et de la glaçante Reine Brainiac, Waller a finalement atteint son but : priver tous les héros et vilains de la planète Terre de leurs capacités métahumaines. Alors que le chaos inonde les rues et qu'une vaste campagne de désinformation fait basculer l'opinion publique de son côté, la fondatrice de la Suicide Squad déclenche une véritable guerre éclair pour faire tomber tous les super-héros, les uns après les autres. En ces heures sombres, une résistance se forme... mais ces héros impuissants peuvent-ils vraiment vaincre la Trinité du Mal et leurs implacables sbires ?

Comment je lis ça : Dans la collection DC Infinite en 3 tomes.

Prérequis : Dawn of Superman Tome 3, Batman Dark City Tome 5 et Dawn of Green Arrow et Black Canary. A lire entre Wonder Woman: Hors-la-loi tome 2 et 3.

L'avis de MDCU : Très bon crossover DC, mais avec une construction qui pourrait déstabiliser. En effet, la série principale de Waid et Mora est courte et ne contient que l'essentiel. Tout le reste est développé dans les tie-ins, notamment Task Force VII. Le choix d'Urban de tout regrouper est donc le bon, et permet une lecture plus simple, en 3 tomes. L'histoire en elle-même a une qualité indéniable qui est de reprendre beaucoup d'éléments de l'univers DC développés jusque-là. Pour tout bien comprendre, il faut notamment avoir lu les Batman Dark City, Dawn of Superman et Dawn of Green Arrow notamment. Vous ne serez pas perdu sans les lire, mais ces références permettent de donner une grosse cohérence au tout, et à accrocher le lecteur. Perso, j'adore !

Les Terres Parallèles :

Wonder Woman Terre-Un (En Rupture)

Synopsis : Maintenues en esclavage durant des années par le demi-dieu Hercule, les Amazones de Themyscira se sont rebellées et ont défait leurs geôliers avant de s'isoler du « monde des hommes ». Des siècles plus tard, la jeune princesse Diana sauve le pilote écrasé, Steve Trevor... N'écoutant pas les ordres de sa mère, la Reine Hippolyte, elle s'enfuit avec Steve vers une contrée étrange : les États-Unis d'Amérique.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Deluxe en 3 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de Jeff : C'est une origin story, encore, mais très efficace, qui modernise la mythologie du personnage tout en lui rendant hommage, comme Morrison sait si bien le faire. Yannick Paquette est en très grande forme.

Absolute Wonder Woman

Synopsis : Depuis des millénaires, les Amazones ont protégé l’humanité dans l’ombre au fil de son développement, empêchant les incursions de monstres venus d’ailleurs. Mais quand les dieux leur tournent le dos, la Princesse des Amazones, Diana, est exilée aux Enfers et le nom même des Amazones est rayé de l’histoire… Sans île du Paradis, sans la sororité qui l’a forgée en tant qu’héroïne, et sans même son rôle d’émissaire de paix... Diana reste Wonder Woman

Comment je lis ça : Dans la collection DC Absolute (3 tomes parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis de Uraphire : Mon coup de cœur des premiers titres DC Absolute. On a une Wonder Woman plus guerrière et magicienne, mais on retrouve ses valeurs classiques (Notamment la compassion) mises en avant avec plus de réussite que la version classique. Rarement, Wonder Woman m’aura autant touché. La relation entre Diana et Circé est très bien écrite, et on est captivé de découvrir cette nouvelle Wonder Woman et l'univers qui l'entoure.

La révélation de cette série, ce sont les dessins de Hayden Sherman, notamment dans son découpage qui sublime les scènes de combats et de vies quotidiennes.

One Shots

Superman Vs Wonder Woman

Synopsis : Une page de l'histoire de de la Seconde Guerre mondiale a été oubliée : les trajectoires de Superman et Wonder Woman se croisent alors que les États-Unis sont sur le point de développer l'arme nucléaire. Tandis que Superman voit en elle le potentiel de stopper l'Axe pour de bon, Wonder Woman est déterminée à les détruire avant que des vies innocentes ne soient perdues... Mais avant que ces deux êtres surpuissants puissent régler leurs différends dans une confrontation au sommet, ils devront affronter les menaces surhumaines du Baron Blitzkrieg et du mystérieux samouraï nommé Sumo !

Comment je lis ça : Dans la collection DC Treasury Bronze Books.

Prérequis : Aucun.

L'avis de Julien :

Wonder Woman & Batman (En Rupture)

Synopsis : Le meurtre d'un dieu celtique menace d'entraîner un royaume féérique dans une guerre sanglante.

Wonder Woman cherche à tout prix à retrouver l'assassin afin de préserver la paix : elle se tourne ainsi vers le plus grand détective au monde, Batman. Mais ce dernier est déjà en charge d'une enquête qui semble reliée à celle de la Princesse Amazone, et les deux héros vont se retrouver bien vite dans un périple entre les dimensions.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de Julien : Un bon petit crossover qui ne paye pas de mine. L'entente entre Bruce et Diana est vraiment bonne, ce n'est pas écrit la tête dans les nuages, et visuellement ça claque. Si vous aimez les personnages et que l'envie de les voir ensemble le temps d'un instant vous fait envie, alors cette lecture est pour vous.

Wonder Woman 80 ans (En Rupture)

Synopsis : Depuis 80 ans, Wonder Woman est l'icône de la femme moderne, forte et indépendante. Cet ouvrage reprend les épisodes les plus marquants de la guerrière amazone, servis par les plus grands artistes du comics qui lui rendent un bel hommage.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Essentiels.

Prérequis : Aucun.

L'avis de Jeff : Urban Comics nous propose un ouvrage assez unique pour les 80 ans de Wonder Woman. Que vous soyez un collectionneur de l'amazone ou un lecteur débutant, c'est à essayer

Wonder Woman - Dead Earth

Synopsis : Lorsque Wonder Woman se réveille du sommeil séculaire dans lequel elle a été plongée, elle découvre que la Terre n'est plus qu'un vaste désert radioactif.

Piégée au cœur de cette plaine stérile tapissée des cendres d'un passé ravagé par l'arme nucléaire, la Princesse Amazone se doit alors de protéger la dernière cité humaine de monstres titanesques et tâche tant bien que mal de découvrir les secrets cachée sous la poussière de cette terre morte et désolée.

Comment je lis ça : Dans la collection DC Black Label.

Prérequis : Aucun.

L'avis de Julien : Daniel Warren Johnson est en train de transformer tout ce qu'il touche en or ! Il s'attaque ici à Wonder Woman dans une ambiance post-apocalyptique qu'il aime particulièrement et avec des thématiques qui lui sont chères, mais tout en réussissant à garder le coeur du personnage de la princesse Amazone. Il faut même de jolis clins d'oeil à des éléments qui ont défini le personnage par le passé. La mise en scène est géniale, les idées et concepts sont fous et risqués mais carrément payants, et surtout, les dessins sont d'une dinguerie absolue. Un bijou.

Wonder Woman - Historia

Synopsis : Il y a des millénaires, la reine Héra et les déesses du panthéon olympien se sont montrées très insatisfaites de leurs homologues masculins. Loin de leur regard, elles mirent un plan à exécution : une nouvelle société était, une société jamais vue sur Terre, capable de choses merveilleuses et terribles : les Amazones. Mais leur existence ne pouvait rester secrète éternellement, si bien que lorsqu'une femme désespérée du nom d'Hippolyte croisa leur chemin, une guerre totale entre le ciel et la Terre débuta, et sans que personne ne puisse l'imaginer, allait mener à la naissance de la plus grande gardienne de la Terre !

Comment je lis ça : Dans la collection DC Black Label.

Prérequis : Aucun.

L'avis de Uraphire : Nouvelle mini-série du Black Label dédié aux origines des Amazones. Kelly Sue DeConnick propose une histoire violente, tragique et humaine qui fait mouche à la lecture. La grande force de cette mini-série, ce sont les dessins par trois dessinateurs de talents qui donnent une ambiance mythologique à l'histoire. Une lecture qui change de ce qu'on peut lire sur l'univers de Wonder Woman.

Wonder Woman/Harley Quinn – La Souffrance Et Le Don

Synopsis : La sérénité de l'île de Themyscira est compromise. Au moment où la cohésion des Amazones est mise à l'épreuve par la grossesse de l'une des leurs, elles doivent également faire face à une requête pour le moins surprenante : Harley Quinn, ex-compagne du sinistre Joker, craint pour sa vie et demande asile et protection auprès des soeurs guerrières. La sororité survivra-t-elle à cette double crise ? Et quel sera le rôle de Wonder Woman dans sa résolution ?

Comment je lis ça : Dans la collection Urban Creations.

Prérequis : Aucun.

L'avis de Julien : Un scénario très bien ficelé, de nombreux thèmes abordés et dessins de qualité malgré une approche différente. Une bonne surprise

Les Comics, c'est pour les gosses aussi :

Wonder Woman - Legendary

Synopsis : Née du désir profond de la reine Hippolyte d'avoir un enfant, Diana vit ses premières années entre quatre murs, elle que l'effronterie et l'inépuisable curiosité poussent pourtant sans cesse vers le monde extérieur. Les obligations liées à son rang et la destinée que les amazones ont semblent-elles déjà tout tracé pour elle ne lui conviennent pas. Elle en est convaincue, son avenir est ailleurs, et sa rencontre avec le pilote Steve Trevor ne fera que confirmer son ressenti. Car même le coeur de la légendaire Wonder Woman n'échappe pas à l'adage : il a ses raisons que la raison ignore, et il est prêt à la mener jusqu'au bout du monde !

Comment je lis ça : Dans la collection Urban Link.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU :

Diana Princesse Des Amazone

Synopsis : À onze ans, Diana mène une vie paisible sur l'île de Themyscira où elle est née, aux côtés d'une mère aimante, la reine Hippolyte, et de ses nombreuses « tantes ».

Mais la petite fille est enfant unique dans ce paradis isolé, au coeur de l'océan, et la solitude commence à lui peser. Pour tromper le temps, la jeune Diana décide alors de suivre l'exemple de sa mère – sans trop y croire - qui la façonna dans la glaise, et de se modeler une amie avec qui elle pourrait vivre et partager les aventures les plus folles. Elle n'aurait jamais imaginé que son rêve puisse devenir réalité.

Comment je lis ça : Dans la collection Urban Kids.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU :