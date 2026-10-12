Lanterns : Tom King s'exprime sur le manque de répercussions pour l'un des personnages

Prison ? Pas prison ?

Attention, cette news contient des spoilers. Si vous n'avez pas encore terminé la série Lanterns, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

La première saison de la série Lanterns est à présent derrière nous. Elle laisse place à pas mal de satisfactions mais également à de nombreux débats. Mais parmi ces débats, il y en a sans doute un qui est plus enflammé que les autres : Kerry.

En effet, lors de l'épisode final, nous apprenons finalement que c'est Kerry Kane qui est derrière l'assassinat d'Hal Jordan. Un choix souvent apprécié malgré une scène qui l'est déjà un peu moins. Quoi qu'il en soit, le problème majeur lié à cette décision reste le fait que le secret de Kerry est découvert mais que les répercussions sont tout simplement inexistantes.

Il y a peu, c'est finalement le scénariste et showrunner de la série, Tom King, qui s'est exprimé sur le sujet. Voici ce qu'il a déclaré :

Nous avons eu un grand débat à ce sujet. Nous étions en proie à ce doute : « Kerry Kane doit-elle être punie ? » Rien ne saurait la punir davantage que le fait d'avoir agi comme elle l'a fait et de devoir vivre avec cela. La prison n'est pas pire que le sentiment de culpabilité.

Une réponse qui, vous vous en doutez, n'a pas convaincu grand monde. D'autant plus qu'elle peut très bien avoir le sentiment de culpabilité... mais derrière les barreaux. En réalité, seul le lien avec Noah pourrait expliquer ce choix. Kerry sous les verrous, c'est prendre le risque de voir Noah basculer du mauvais côté étant donné que son garde fou principal n'est plus à ses côtés. Reste à présent à savoir si c'est ce que John Stewart avait en tête ou non. En tout cas, ce n'est pas du tout la direction que King a pris pour ses explications.

Pour aller plus loin :