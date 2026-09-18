Recap de l'event Marvel Armageddon

Tout sur l'event Marvel Avengers de 2026

MAJ du 18/09 : ajout des numéros sortis le 16 septembre

Le gros défi des Avengers pour l'année 2026 aura lieu dans l'event Avengers: Armageddon (traduisible par Avengers: Apocalypse, tout simplement). Le top départ de cet event Marvel est prévu pour le 3 juin 2026 avec la sortie d'Avengers: Armageddon #1. Voici un recap de l'event.

L'annonce

C'est à la fin du mois d'octobre 2025 que Marvel a annoncé l'arrivée d'un nouvel event intitulé Armageddon. Piloté par Chip Zdarsky, son lancement est prévu pour juin 2026. La série Captain America (la série de Zdarsky donc) est présentée comme étant le coeur de l'event mais il est annoncé qu'Armageddon impactera l'ensemble des Avengers.

Comment en sommes-nous arrivés à Armageddon ?

Armageddon est annoncé comme étant une conséquence des récents développements de l’Univers Ultimate, où Miles Morales rentre chez lui avec les mystérieuses Origin Boxes dans Ultimate Spider-Man: Incursion #5. Le travail préparatoire est réalisé à partir de Captain America #6 de Chip Zdarsky (la série de 2025 donc) mais également à travers la nouvelle mini-série de quatre numéros lancée pour l'occasion : Wolverine: Weapons of Armageddon. Voici son synopsis :

L'ARMAGEDDON FRAPPE L'UNIVERS MARVEL !

Lorsqu'une vieille connaissance entraîne Logan dans la recherche d'un nouveau mutant enlevé, les méthodes terrifiantes du programme Arme X, désormais démantelé, refont surface. Wolverine, suivant la piste du sauvage Tyler – et celle de son propre traumatisme –, se retrouve engagé dans une course mortelle contre PRIMEWARRIOR, une corporation créant des super-soldats… qui vient d'engager un visage bien connu : le redoutable NUKE, surarmé et amélioré !

A noter que l'event remettra également en avant Doom qui était porté disparu depuis la fin de l'event One World Under Doom.

L'idée générale

L’histoire s’ouvre en Latverie, où Thaddeus "Thunderbolt" Ross, désormais Red Hulk, prend le contrôle du pays de Doom et déclenche une crise internationale. Alors que les Avengers se mobilisent pour l’arrêter, le conflit s’intensifie et pousse l’équipe à prendre une décision qui changera à jamais la perception du monde envers ses plus grands champions. Les conséquences se répercuteront directement sur une nouvelle ère des Avengers, qui débutera plus tard dans l’année.

La campagne de Red Hulk laisse derrière elle une vague de dévastation, forçant une réponse massive qui implique les Avengers, les Quatre Fantastiques, Wolverine et d’autres figures majeures de l’univers Marvel. L’affrontement promet des répercussions majeures, divisant l’univers Marvel en deux phases distinctes : avant et après Armageddon.

Le contenu

Le titre principal, Avengers: Armageddon, débutera en juin 2026 et sera composée de 5 numéros. Les dessins seront assurés par Frank Alpizar et Delio Diaz. Pour le reste, seuls les numéros de la série Captain America de Zdarsky font office de tie-in.

Conséquences :

Il a été annoncé que l'event allait ébranler les fondations de l’Univers Marvel et, pour être plus précis, redéfinir les Avengers, en proposant une version jamais vue depuis Avengers: Disassembled.

Par la suite, c'est une nouvelle série Avengers qui a été annoncée. Série qui proposera une nouvelle incarnation de l'équipe Marvel et dont les aventures seront, une fois encore, écrites par Chip Zdarsky et dessinées par Marco Checchetto.

Parution française :

Aucune information pour le moment.

Les numéros qui pourraient être intéressants à lire au préalable :

The Will of Doom #1

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Cafu

Sortie le 24 décembre 2025

VIVE DOOM ! Alors que les Quatre Fantastiques gèrent les conséquences de One World Under Doom, ils sont confrontés à de grandes questions et à une nouvelle menace mondiale surprenante ! La Maison-Blanche les soutiendra-t-elle ? Et… le HULK ROUGE ? La prochaine étape de l’Univers Marvel commence ici !

Captain America #6

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Valerio Schiti

Sortie le 21 janvier 2026

Suite à l'événement « Un monde sous le joug » et à l'incursion violente de Thunderbolt Ross, la Latvérie est au bord de la guerre civile ! Captain America est envoyé pour protéger les civils et enquêter sur les rumeurs d'un stock d'armes. Mais lorsque la nouvelle version imprévisible du S.H.I.E.L.D., dirigée par Nick Fury, rejoint la mission, il devient évident que chacun convoite la Latvérie, quel qu'en soit le prix. Alors que des factions rivales déchirent le pays et qu'une équipe d'agents du S.H.I.E.L.D. aux motivations obscures poursuit des objectifs mystérieux, Captain America peut-il espérer ramener la paix en Latvérie ? Et est-ce même ce que souhaitent ses supérieurs ?

Captain America #7

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Valerio Schiti

Sortie le 18 février 2026

LA CROISADE DU CAPTAIN ! La peur de voir un second Docteur Fatalis renaître des cendres de Latvérie pousse Red Hulk à prendre des mesures radicales, au moment même où Captain America découvre que, dans ce pays ravagé par la guerre, certains entrevoient un avenir meilleur. Captain America parviendra-t-il à concrétiser leur rêve, ou trop de forces se dressent-elles contre lui ?

Wolverine: Weapons of Armageddon #1

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Luca Maresca

Sortie le 18 février 2026

L'ARMAGEDDON FRAPPE L'UNIVERS MARVEL !

Lorsqu'une vieille connaissance entraîne Logan dans la recherche d'un nouveau mutant enlevé, les méthodes terrifiantes du programme Arme X, désormais démantelé, refont surface. Wolverine, suivant la piste du sauvage Tyler – et celle de son propre traumatisme –, se retrouve engagé dans une course mortelle contre PRIMEWARRIOR, une corporation créant des super-soldats… qui vient d'engager un visage bien connu : le redoutable NUKE, surarmé et amélioré !

Captain America #8

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Valerio Schiti

Sortie le 18 mars 2026

LA CHASSE AU SALUT SUR LA ROUTE DE L'Apocalypse ! CAPTAIN AMERICA s'est allié aux LIBÉRATEURS LATVÉRIENS pour mettre un terme aux agissements du violent chef insurgé Salvation et de son armée dominatrice de la VRAIE LATVÉRIE. Mais Salvation ne compte pas se laisser faire, et Steve est déterminé à le traduire en justice, même face à l'opposition de sa propre équipe. Alors que les alliances se transforment, Steve parviendra-t-il à libérer la Latvérie de l'emprise de Salvation une fois pour toutes ?

Wolverine: Weapons of Armageddon #2

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Luca Maresca

Sortie le 25 mars 2026

L'INTRODUCTION POUR L'ÉVÉNEMENT ESTIVAL ARMAGEDDON SE POURSUIT ! De sombres secrets liant Wolverine, l'implacable Nuke et le mystérieux Dave Colton refont surface, semant le chaos dans la traque du Super-Soldat disparu par Logan ! Logan survivra-t-il face aux fantômes de son passé, armés et prêts à en découdre ? Préparez-vous à un chapitre brutal et inoubliable !

Captain America #9

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Valerio Schiti

Sortie le 22 avril 2026

UN CAPITAINE ACCUSÉ SUR LA ROUTE DE L'ARMAGEDDON ! Après avoir découvert jusqu'où l'insurrection de Salvation, la VÉRITABLE LATVERIENNE, est prête à aller pour le pouvoir, Captain America fait cavalier seul et s'allie aux LIBÉRATEURS LATVÉRIENS pour vaincre Salvation avant qu'il ne devienne le prochain Docteur Fatalis. Mais Salvation est préparé à la prochaine attaque de Steve, et sa nouvelle stratégie aura des conséquences déchirantes pour l'équipe…

Wolverine: Weapons of Armageddon #3

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Luca Maresca

Sortie le 29 avril 2026

L'avant-dernier chapitre de la route vers Armgeddon se termine en apothéose ! Les ombres du passé de David Colton s'abattent sur Wolverine. La traque périlleuse de la nouvelle arme atteint son paroxysme, et tous les protagonistes sont sur le point de s'affronter ! L'apocalypse approche… et personne n'est prêt. Comme dirait Nuke : « Donnez-moi du rouge ! »

Captain America #10

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Valerio Schiti

Sortie le 29 avril 2026

UNIS, ILS TOMBERONT SUR LA ROUTE DE L'ARMAGEDDON ! Une trahison choquante divise l'équipe du S.H.I.E.L.D. de Captain America, juste au moment où l'arme ultime de Doom est révélée au grand jour. Mais elle est bien différente de ce que l'on croyait, et alors qu'une véritable guerre éclate entre Salvation, Red Hulk et le S.H.I.E.L.D., il revient à Steve de s'emparer de l'arme avant qu'il ne soit trop tard !

Captain America #11

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Valerio Schiti

Sortie le 13 mai 2026

L'ARME ULTIME DE DOOM DÉVOILÉE SUR LA ROUTE VERS L'ARMAGEDDON ! Steve met sa mission de côté pour protéger l'arme ultime de Victor Von Doom des États-Unis et de la Latvérie, ce qui le place sur une trajectoire dangereuse face à la toute nouvelle équipe d'intervention de RED HULK ! Mais il y a des guerres que même Captain America ne peut gagner… Assistez à l'étincelle qui déclenche l'apocalypse dans ce numéro incontournable !

Wolverine: Weapons of Armageddon #4

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Luca Maresca

Sortie le 20 mai 2026

L'ÉPISODE FINAL EXPLOSIF LANCE L'UNIVERS MARVEL VERS L'ARMAGEDDON ! Toutes les pièces sont rassemblées : la tentative de PRIMEWARRIOR de créer le prochain grand super-soldat a réuni certains des plus grands succès du passé, de WOLVERINE à NUKE en passant par DAVID COLTON, alias CAPTAIN AMERICA ! Alors que la dernière pièce du puzzle se met en place, le décor est planté pour le prochain épisode épique des AVENGERS ! Wolverine doit faire un choix qui aura des répercussions sur l'ensemble de l'univers Marvel. NE MANQUEZ PAS CE NUMÉRO !

Ordre de lecture et détail des numéros

Sorties de mai 2026

Comics Giveaway Day 2026: Armageddon/X-Men

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Frank Alpizar et Delio Diaz

Sortie le 2 mai

Prélude

Les héros de l'univers Marvel se rassemblent pour affronter Hulk Rouge dans une histoire cruciale de Chip Zdarsky qui prépare le terrain pour l'événement Marvel de cet été… ARMAGEDDON ! L'apocalypse est arrivée, et personne n'est à l'abri de la fin imminente.

À LIRE AUSSI : Un aperçu exclusif du grand événement X-MEN de cet été… et de DOOM !

Sorties de juin 2026

Avengers: Armageddon #1

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Frank Alpizar et Delio Diaz

Sortie le 10 juin

Titre principal

L'Armageddon est arrivée ! Il faut stopper la destruction massive de Red Hulk à travers le monde… mais seule une réunion colossale des plus grands héros de la Terre pourra y parvenir ! Les Avengers, les Quatre Fantastiques, Wolverine et bien d'autres seront appelés à la rescousse… mais qui survivra à ce cataclysme surpuissant ? Il y aura un avant et un après cet Armageddon dans l'univers Marvel. Soyez témoins de sa transformation.

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur ce numéro ici.

Captain America #12

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Valerio Schiti

Sortie le 24 juin

Tie in

CONGELÉ… EN ENFER ! Après la fin brutale et violente de la campagne du S.H.I.E.L.D. en Latvérie, Captain America se retrouve là où il ne s'attendait pas, aux côtés de la dernière personne qu'il pensait revoir. Où est passé Victor Von Doom depuis la Chute du Destin, et que veut-il de Steve Rogers ? Découvrez-le ici, alors que tout se précipite vers l'Apocalypse !

Sorties de juillet 2026

Avengers: Armageddon #2

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Frank Alpizar et Delio Diaz

Sortie le 8 juillet

Titre principal

LE RÈGLEMENT DE COMPTES FINAL QUI MÈNE À UN CHANGEMENT MAJEUR POUR LES AVENGERS !

TU VAS TOMBER, THUNDERBOLT ROSS !

La tirade du Red Hulk à travers le monde doit être arrêtée ! Jusqu'à ce qu'un nouveau héros mystérieux aussi puissant que le Sentry apparaisse pour affronter Red Hulk et les Avengers...

Captain America #13

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Valerio Schiti

Sortie le 15 juillet

Tie in

CAPTAIN AMERICA : ANGE DE L'ENFER ! VICTOR VON DOOM a capturé l'âme de Captain America, le traînant sur un champ de bataille inconnu pour l'utiliser comme une arme contre son gré. Alors que Steve Rogers lutte pour survivre dans un monde qu'il ne comprend pas, le monde qu'il a laissé derrière lui a plus besoin que jamais de lui. Et L'ARMAGEDDON se rapproche de plus en plus...

Sorties du mois d'août

Captain America #14

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Valerio Schiti

Sortie le 5 août

Tie in

Une âme pour une âme... Unis par les circonstances dans une zone de guerre inconnue, Captain America et Victor Von Doom sont à la recherche de l'Antidivin, une épée assez puissante pour anéantir Méphisto. Mais ils ne sont pas les seuls à convoiter cette arme ! Steve pourra-t-il empêcher le premier amour de Doom de détruire Victor, alors que l'âme de ce dernier est en jeu ?

Avengers: Armageddon #3

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Frank Alpizar et Delio Diaz

Sortie le 19 août

Titre principal

Émeutes civiles, montée en puissance des vilains et chute des héros ! Le monde entier sombre dans le chaos tandis que l'Armageddon fait rage ! Face à la révolte mondiale contre les Avengers, que choisiront-ils ? Se soumettre ou affronter Red Hulk, qui semble de plus en plus invincible ? Et lorsqu'une nouvelle force instable prend le dessus… les Avengers – et le monde – auront besoin de toute l'aide possible ! Wolverine lance un appel : AVENGERS, RASSEMBLEMENT !

Sorties du mois de septembre 2026

Captain America #15

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Valerio Schiti

Sortie le 2 septembre

Tie in

LE SIÈGE DU CRÂNE ROUGE ! Une bataille titanesque éclate lorsque Crâne Rouge, allié imprévisible de Méphisto, et son armée d'esprits vengeurs affrontent les âmes libres des enfers. Captain America parviendra-t-il à rallier les morts et à former sa propre armée à temps pour terrasser les hordes déchaînées de Méphisto ?

Black Panther / Namor : Doomed #1

Ecrit par Ethan S. Parker et Griffin Sheridan et dessiné par Stefano Nesi

Sortie le 2 septembre

Tie in

BLACK PANTHER ET NAMOR PIÉGÉS EN ENFER… AVEC DOOM !

Black Panther et Namor doivent enquêter en Enfer lorsque le Wakanda et l’Atlantide sont attaqués par des démons ! Mais une fois sur place, ces rois rivaux découvrent qu’ils ne sont pas seuls : ils croisent le chemin de l’âme errante du Docteur Doom !

Avengers: Armageddon #4

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Frank Alpizar et Delio Diaz

Sortie le 16 septembre

Titre principal

Un moment clé de l'histoire de Marvel : un nouveau personnage entre en scène... L'univers Marvel change à jamais, ici et maintenant ! Les Avengers sont déchirés par l'arrivée fracassante d'un personnage inédit, préparant le terrain pour Avengers n° 1 en novembre !