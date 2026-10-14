[NYCC] IDW et Blumhouse annonce des comics M3gan, Happy Death Day et The Purge

Des adaptations de films d'horreur en comics

IDW avait teasé une grosse annonce pour la New-York Comic-Con et ils n'ont pas déçu (ndlr : tout du moins si, comme moi, vous êtes amateur de film d'horreur). En effet, l'éditeur, en collaboration avec Blumhouse, a annoncé l'arrivée de trois comics provenant de trois univers bien connu des amateurs des films d'horreur : M3gan, Happy Death Day et The Purge. Les trois rejoindront IDW Dark, une collection fraichement mise en place.

On commence avec Happy Death Day. Ecrit par Tim Seeley, il reprendra le concept du film : une victime de meurtre est contrainte de revivre en boucle la journée de sa mort pour découvrir la vérité et démasquer son assassin. Pour l'anecdote, un troisième film est toujours en développement (les deux premiers étaient sortis en 2017 et 2019).

Le deuxième titre est M3gan. L'histoire est celle d'une poupée dotée d'une intelligence artificielle avancée qui, fidèle à sa programmation bien intentionnée, finit par recourir à des mesures extrêmes et sanglantes. A noter que, à ce jour, et contrairement aux deux autres titres, nous n'avons pas la moindre information concernant l'équipe créative. Pour rappel, l'univers de M3gan se compose de deux films et un spin-off : Soulm8te.

Enfin, dernier projet, un comics The Purge donc. Prévu pour fin 2027, il sera écrit par Dan Watters et dessiné par Juan José Ryp. Le titre est présenté comme étant un nouveau chapitre de l'univers dystopique de la franchise, où tout crime est légal une nuit par an. Cet univers est celui qui a été le plus exploité puisqu'il est composé de cinq films et d'une série TV de deux saisons.

A noter que le CEO d'IDW a également pris la parole afin de dire quelques mots sur sa collaboration avec Blumhouse :

Chez IDW, proposer des récits de qualité a toujours été notre priorité absolue ; s'associer à Blumhouse pour développer notre collection d'horreur relevait donc de l'évidence. C'est un immense honneur de collaborer avec Blumhouse pour continuer à explorer tout le potentiel de leurs classiques modernes à travers les comics, et nos échanges créatifs ont été passionnants. J'ai hâte que les fans puissent découvrir ces histoires.

Connaissez-vous ces univers ? Est-ce que l'un d'eux vous tente en comics ?

Pour aller plus loin :