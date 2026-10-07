IDW annonce son initiative IDW Goes Dark, et plonge dans l'horreur

Des histoires sombres pour Sonic, Godzilla, les Tortues Ninja et autres

Nous sommes juste avant le NYCC, et certains éditeurs teasent les annonces à venir. C'est notamment le cas d'IDW, qui commence par son initiative IDW Goes Dark. L'idée est d'étendre la ligne éditoriale horreur de l'éditeur (IDW Dark) à l'ensemble de son catalogue tout au long de l'année 2027.

Il faut donc se dire que ses licences seront concernées. Attendez-vous donc à voir des versions horreur de Hello Kitty, Sonic the Hedgehog, Godzilla, Star Trek et Teenage Mutant Ninja Turtles, aux côtés de nouveaux projets originaux. Plus de détails devraient être donnés au NYCC.

L'éditeur souhaite donc continuer à développer le genre horreur durant l'année 2027. Cette volonté a déjà été initiée avec notamment des séries comme A Quiet Place: Rising Tides, The Twilight Zone, Any Given Smile, Event Horizon: Pandemonium, Fatal Fest, ainsi que Beneath the Trees Where Nobody Sees: The Summer and the Fall, qui s'étendront durant l'année 2027.