Recap de l'event Queen in Black

L'event qui touchera l'univers des symbiotes à la mi-juillet 2026

MAJ du 21/09 : ajout des numéros sortis le 16 septembre

Les prochains mois s'annoncent chargés en bouleversements chez Marvel Comics. Alors que l'event Armageddon et le crossover Death Spiral étaient déjà prévus, l'éditeur a annoncé Queen in Black à la fin du mois de février 2025. Event centré sur les symbiotes Marvel, il débutera dès le mois de juillet. La série principale sera écrite par Al Ewing et dessinée par Iban Coello. Voici un recap de l'event.

L'annonce :

C'est lors du ComicsPRO 2025 que David Gabriel de Marvel a annoncé la chose. A ce moment-là, on parle d'un event Queen in Black, dans la continuité de l'event King in Black. Il est néanmoins précisé que Queen in Black n'aura pas la même ampleur que ce dernier.

Comment en est-on arrivé à Queen in Black ?

L'event Queen in Black est né à la suite des événements de la série Venom. Il est également précisé que le crossover Death Spiral servirait plus ou moins d'introduction à l'event. Enfin, une mini-série Knull est également mise en place afin d'expliquer son retour et le placer face à la Reine en Noir. Voici le synopsis de la mini-série :

LE RETOUR DU ROI ! Affaibli par sa dernière mort, piégé par un ennemi inattendu, le Dieu du Vide attend à nouveau dans une cage. Ses ravisseurs pensent que Knull est impuissant face à la violence, mais entre ses mains, "rien" est une arme redoutable. Et une arme bien plus puissante attend le Roi en Noir… pour assouvir sa vengeance.

L'idée générale

Hela à récupéré le trône du King in Black, s'appropriant son pouvoir et forçant Knull (qui a ressucité dans Venom #250) à se procurer une nouvelle source de pouvoir. Désormais maître de la Lightforce Dimension, ces deux puissances du mal vont s'affronter sur terre. Les héros de la terre se retrouvant pris en plein milieu du conflit, ils vont devoir choisir pour quel camp ils vont se battre.

Le contenu

Queen in Black tiendra en seize numéros qui sortiront entre juillet et septembre 2026. Dans le détail, il sera composé de Queen in Black (en cinq numéros,) deux one-shots, deux séries limitées de trois numéros et trois tie-in provenant de la série Venom.

Conséquences du crossover

Aucun indice pour le moment.

Ordre de lecture et détail des numéros

Sorties de mai 2026

Comics Giveaway Day 2026: Amazing Spider-Man / Queen in Black #1

Ecrit par Al Ewing, Joe Kelly et Phillip Kennedy Johnson et dessiné par Iban Coello et Nic Klein

Prologue

La route vers le numéro 1000 de *The Amazing Spider-Man* prend un tournant majeur alors que le destin s'abat sur Peter Parker ! La « Queen in Black » a été couronnée, et Mary Jane Watson — sous les traits de Venom — n'est pas prête à l'affronter ! L'Aîné a pris le contrôle de Hulk, et la suite des événements fera passer tous les précédents combats du colosse pour de simples escarmouches !

Sortie le 2 mai.

Knull #5

Ecrit par Al Ewing et Tom Waltz et dessiné par Juanan Ramirez

Prologue

QUE LA LUMIÈRE SOIT ! Knull a conquis la Dimension de la Force Lumineuse et y a laissé son infâme empreinte éternelle dans une explosion façon « Supernova » ! Mais attention ! Un ennemi qu'il croyait avoir impitoyablement éliminé est de retour... et cette fois, il est passé à la vitesse supérieure pour le combat ! Pendant ce temps, la nouvelle « Queen in Black », Hela d'Asgard, commence à remettre en question sa stratégie face à Knull : est-il temps d'activer le plan B ? Le moment est venu ! Le grand final explosif ! Qui tombera ? Qui s'élèvera ? Qui s'emparera de la Lumière ?! Quoi qu'il arrive, l'univers Marvel ne sera plus jamais le même !

Sortie le 13 mai.

Sortie de juin 2026

Venom #259

Ecrit par Al Ewing et dessiné par Carlos Gomez

Prologue

VenoMJ fait peau neuve ! Un visage issu du passé de Venom revient d'entre les morts, porteur d'une mise en garde qui pourrait signifier la fin du monde ! Face à l'apocalypse, à qui Mary Jane Watson peut-elle confier son plus grand secret ? Pas à qui vous croyez ! Pendant ce temps, Dylan Brock prend une décision... et la famille Venom pourrait bien ne plus jamais être la même ! Sans oublier le tout nouveau look de VenoMJ !

Sortie le 24 juin.

Sortie de juillet 2026

Queen in Black #1

Ecrit par Al Ewing et dessiné par Iban Coello

Titre principal

L'ENFER SUR TERRE ! Aux confins du système solaire, Knull, le Dieu du Vide, lève une armée inédite pour anéantir la Terre... mais Hela d'Asgard pourrait bien l'avoir devancé : elle débarque avec une légion composée des symbiotes les plus redoutables de la galaxie ! Deux des forces maléfiques les plus puissantes de la galaxie s'affrontent... et le fils de Venom se retrouve pris entre deux feux ! Le scénariste Al Ewing et le dessinateur Iban Coello (l'équipe à l'origine de Venom War) vous proposent un affrontement cosmique opposant deux incarnations du mal, avec les forces du bien prises en étau !

Sortie le 29 juillet.

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur ce numéro ici.

Queen in Black: Hela #1

Ecrit par Al Ewing et dessiné par Carlos Magno

Tie-in

La reine prend son trône !

Tous les secrets de la Reine en Noir enfin révélés ! Pourquoi Hela et Tyr étaient-ils à Midgard lorsque le Pont Arc-en-ciel s'est effondré ? Comment a-t-elle emprisonné Knull, Dieu du Vide ? Et quel Thor a tenté de l'arrêter ? Balder le Brave cherche les réponses auprès de Karnilla des Nornes… mais survivra-t-il pour les révéler à qui que ce soit d'autre ?

Sortie le 29 juillet.

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur ce numéro ici.

Queen in Black: Defenders of Light and Dark

Ecrit par Al Ewing et dessiné par Iban Coello

Tie-in

LIBÉREZ LES HÉROS ! Beta Ray Bill est le seul héros de Midgard à se souvenir d'Hela, la Déesse de la Mort… mais cela signifie-t-il que lui et son équipe peuvent vaincre une Reine en Noir / Queen in Black ? Pendant ce temps, la toute nouvelle armure en métal noir de Tony Stark est l'arme ultime contre Knull, Dieu du Vide… mais a-t-il le contrôle de son propre escouade de défense ? C'est LA mission qui décidera de l'issue de l'intégralité du conflit !

Sortie le 29 juillet.

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur ce numéro ici.

Sortie d'août 2026



Venom Unchained #1

Ecrit par Charles Soule et dessiné par Juanan Ramirez

Tie-in

EDDIE BROCK : EMPRISONNÉ ! Eddie Brock est en prison après l'échec de sa fusion avec Carnage, et la Reine en Noir arrive ! Eddie veut retrouver Venom. Mais sans symbiote, comment va-t-il s'échapper ?

Sortie le 5 août.

Queen in Black #2

Ecrit par Al Ewing et dessiné par Iban Coello

Titre principal

Un cataclysme de lumière et d'obscurité ! Tony Stark se lance dans une course contre la montre, réunissant deux puissantes équipes jumelles – les Défenseurs de la Lumière et les Défenseurs des Ténèbres – pour affronter Hela et Knull au cœur du vide cosmique. Alors que leur affrontement fait trembler les étoiles, Hela déchaîne son attaque dévastatrice sur Terre, forçant les AVENGERS DE LA TERRE à intervenir pour la survie de l'humanité. Mais le chaos ne s'arrête pas là : l'intelligence symbiotique monstrueuse s'abat sur New York, déclenchant une confrontation féroce où Venom et les Quatre Fantastiques entrent en scène ! Les héros parviendront-ils à s'unir et à vaincre la vague d'obscurité qui menace l'univers ?

Sortie le 5 août.

Venom #260

Ecrit par Al Ewing et dessiné par Carlos Gomez

Tie-in

Il y a quelques mois, Dylan Brock a été tué par Carnage — et a obtenu une audience auprès de l'Éventualité, l'ultime incarnation de son père. Il a posé cinq questions et a reçu cinq réponses : autant d'indices sur le sombre avenir qui l'attendait. Aujourd'hui, cet avenir est là...

Sortie le 12 août.

Queen in Black: Thor #1

Ecrit par Al Ewing et dessiné par Sergio Davilla

Tie-in

• Alors que Beta Ray Bill affronte Hela aux confins de l'espace, il songe à son rôle d'héritier de la légende de Thor...

• ...sans se douter que cette histoire se poursuit avec Sigurd Jarlson... ni que la Déesse de la Mort nourrit des projets pour le Thor mortel.

• Quelque part en ville, un homme armé d'un marteau s'apprête à affronter l'épreuve ultime.

Sortie le 12 août.

Queen in Black #3

Ecrit par Al Ewing et dessiné par Iban Coello

Titre principal

LE CODEX EST LA CLÉ ! Hela le veut comme arme secrète — Knull veut juste sa mort ! La survie de Dylan Brock est peut-être le seul point d'accord entre Venom et Eddie Brock — mais même à la fin du monde, pourront-ils collaborer ? Sans oublier le retour fracassant des Cinq Fantastiques !

Sortie le 19 août.

Queen in Black: Defenders of Light and Dark #2

Ecrit par Al Ewing et dessiné par Iban Coello

Tie-in

L'AFFRONTEMENT DES TÉNÈBRES ET DE LA LUMIÈRE ! Les Defenders ont lancé une offensive contre la double menace que représentent Hela et Knull, privilégiant l'attaque à la défense pour sauver la Terre. Mais les luttes intestines et la tragédie scelleront-elles le destin des équipes Lumière et Ténèbres avant qu'elles ne puissent mener à bien leur mission désespérée ? Ou le mystérieux et dangereux « Plan B » renversera-t-il la situation dans cette bataille apparemment perdue d'avance ? Le sort du monde est en jeu entre les forces de la lumière et celles des ténèbres !

Sortie le 19 août.

Venom Unchained #2

Ecrit par Charles Soule et dessiné par Juanan Ramirez

Tie-in

ÉVASION ! Sleeper a fait évader Eddie Brock de prison, mais ce dernier se retrouve face à… la Reine en Noir qui tente de conquérir le monde ?! Eddie veut l'aider, ou du moins protéger ses proches, mais Sleeper a d'autres projets !

Sortie le 26 août.

Venom #261

Ecrit par Al Ewing et dessiné par Carlos Gomez

Tie-in

LE PLUS VIEIL ENNEMI DE VENOM EST DE RETOUR ! Il y a longtemps, un ami de Reed Richards avait un problème : un costume extraterrestre récalcitrant. Reed Richards l'a pulvérisé à l'aide d'une arme sonique et l'a emprisonné pour l'étudier. L'idée semblait bonne sur le moment… mais à présent, il doit collaborer avec cet extraterrestre pour sauver le monde – et Venom lui en veut terriblement !

Sortie le 2 septembre.

Black Cat #14

Ecrit par G. Willow Wilson et dessiné par Gleb Melnikov

Tie-in

VOL COSMIQUE ? Le seul espoir de mettre fin à la guerre de Knull et de la Queen in Black, c’est... Black Cat ?! Attendez... elle va devoir voler quelque chose ?! PARFAIT ! L’enjeu est colossal pour Felicia. Espérons qu’elle sache piloter un vaisseau spatial !

Sortie le 9 septembre

Queen in Black #4

Ecrit par Al Ewing et dessiné par Iban Coello et Paco Medina

Titre principal

L'ASCENSION DE VENOM ! Alors que la guerre entre Hela et Knull prend une tournure personnelle, Tyr déchaîne son ultime arme contre des Avengers en grande difficulté ! Pendant ce temps, au Baxter Building, Reed Richards étudie les pouvoirs de Codex — mi-homme, mi-symbiote — avec des conséquences cataclysmiques ! La fin de l'âge d'or de Venom coïncidera-t-elle avec la fin de la planète Terre ?

Sortie le 16 septembre.

Queen in Black: Defenders of Light and Dark #3

Ecrit par Al Ewing et Tom Waltz et dessiné par Zé Carlos

Tie-in

UNE ÉVENTUALITÉ CATASTROPHIQUE ! Les Defenders ont encaissé de rudes coups sur deux fronts, incitant Knull et Hela à vouloir achever personnellement les deux équipes d'intervention, une bonne fois pour toutes. L'heure est venue de passer au plan B... mais cette mesure de la dernière chance suffira-t-elle à l'Équipe de la Lumière et à l'Équipe des Ténèbres pour empêcher la Reine en Noir et le Dieu de la Lumière de transformer la Terre en un nouveau champ de bataille de leur conflit cosmique ? Les forces de la Lumière et des Ténèbres s'affrontent (et s'unissent !) dans ce grand final explosif !

Sortie le 16 septembre.