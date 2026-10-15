L'avenir de la série Lanterns sera dévoilé avant la fin de l'année selon Peter Safran

Et visiblement, cela ne dépend pas de nous

Ce n'est un secret pour personne. La série Lanterns a été, généralement, plutôt appréciée mais, surtout, elle a cartonné. Ajoutez à cela le fait que les scénaristes sont déjà en train de bosser sur la saison 2, on ne peut que se dire que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'annoncent la validation d'une saison 2. Et pourtant, cela semble plus compliqué que cela. C'est en tout cas ce que semble sous-entendre le co-président de DC Studios Peter Safran. Visiblement, la décision finale dépendra avant tout du scénario.

Voici ce qu'il a déclaré : Si nous parvenons à concevoir ce que nous considérons comme une suite digne d’une première saison aussi appréciée et réussie, alors c’est cela qui déterminera si une deuxième saison verra le jour.

Notons également que, sans surprise, il a refusé de dire si Hal Jordan, incarné par Kyle Chandler, a réellement cessé d’exister au moment où John Stewart (Aaron Pierre) a chargé son anneau :

Je ne peux pas me prononcer sur la signification exacte du moment où il charge son anneau à la fin de la saison.

Bien sûr, sur le papier, on ne peut qu'apprécier cette volonté de prolonger l'aventure Lanterns que si la qualité reste au rendez-vous. Après, reste à savoir si c'est quelque chose qui sera effectivement mis en place. Après tout, le discours de Safran rejoint celui de Gunn : on ne valide un projet que si le scénario est solide. Et pourtant, le scénario de Supergirl a été pointé du doigt à plusieurs reprises alors qu'il ne s'agissait que du deuxième film du DCU.

Pour aller plus loin :