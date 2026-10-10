[Review] This place kills me

Edité par Hi Comics

La review du jour est un titre proposé par Hi Comics. Il s'agit de This place kills me écrit par Mariko Tamaki et dessiné par Nicole Goux. Il est sorti le 2 septembre 2026 pour 24.95€.

Elizabeth Woodward avait tout pour elle : la beauté, le talent, l’admiration de tous. Star incontestée du club théâtre, elle incarnait Juliette sur scène. Le lendemain de la première, on la retrouve morte.

La police conclut au suicide. Abby, elle, n’y croit pas. Nouvelle venue à Wilberton, elle est l’une des dernières à avoir vu Elizabeth vivante. Mais elle ignore encore que certains secrets, à Wilberton, ne se laissent pas déterrer sans conséquences.



Un roman graphique haletant signé Mariko Tamaki, autrice primée de Cet Été-là et Mes Ruptures avec Laura Dean, et Nicole Goux, illustratrice nominée aux Eisner Awards. Un thriller adolescent élégant, troublant et impossible à lâcher.

J'ai préféré ne pas en parler jusqu'ici... mais... Elizabeth ne voulait pas que ça se sache, mais elle...

This place kills me était sans doute l'un des titres les plus attendus de l'année. Tout d'abord parce qu'il a eu un joli retour critique mais aussi et surtout parce qu'il est reparti avec, excusez du peu, deux récompenses lors des Eisner Awards 2026. Et autant le dire tout de suite. Les récompenses sont méritées.

Dans un sens, Mariko Tamaki propose avec This place kills me un thriller pour adolescent. Il n'y a pas vraiment de place pour le doute à ce sujet puisque l'on retrouve tous les codes de ce type d'ouvrage. On a le meurtre, l'enquête, les personnages plutôt jeunes, les cachoteries et les thèmes classiques de l'adolescence tels que les amours, la place de chacun au sein de la société ou encore les interdits. Et en même temps, entre l'humour noir, l'intelligence avec laquelle le récit est construit, le rythme et l'écriture des personnages, il est difficile de cantonner ce titre aux ados (ndlr : les vieux cons que dont je fais partie ont aussi droit aux bons titres !).

Pour ceux qui ne connaissent pas Mariko Tamaki, elle fait partie de ces auteurs qu'il faut surveiller de près tant ces ouvrages sont appréciés. Et ce n'est pas This place kills me qui va me contredire.

Elizabeth l'a dit, personne ne comprend rien.

Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins de Nicole Goux accompagnent plutôt bien le récit de Mariko Tamaki. D'un côté, il y a une sensation de douceur qui se dégage de l'ensemble de l'ouvrage grâce au travail réalisé sur les personnages et en même temps, les couleurs froides (on a des nuances de rose mais globalement, on est sur du noir, du gric et du bleu) et la mise en scène donnent une touche plus inquiétante au titre. Cette approche semble paradoxale et pourtant, les deux caractéristiques se marient plutôt bien et représentent le point central de l'atmosphère présente dans This place kills me qui est, il faut bien le dire, assez unique.

Très belle couverture.

Si vous désirez vous procurer This place kills me et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.