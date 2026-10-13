[Review] Les Tortues Ninja - TMNT - Armageddon Game

Edité par Hi Comics

La review du jour est un titre proposé par Hi Comics. Il s'agit du titre Les Tortues Ninja - TMNT - Armageddon Game écrit par Tom Waltz et dessiné par Vincenzo Federici. Il est sorti le 19 août pour 29.95€. Il contient les titres US Teenage Mutant Ninja Turtles: The Armageddon Game #1 à #8.

Après Tortues Ninja : Armageddon Game – Ouverture & Alliance et Tortues Ninja Reborn Tome 6 : Armageddon Game – Début de Partie, cet album Tortues Ninja : Armageddon Game constitue le plus grand évènement Tortues Ninja jamais publié depuis les débuts de la série iconique de Tom Waltz (rééditée en intégrale dans notre catalogue). Et justement : Tom Waltz ! Devenu entre-temps l’auteur du hit The Last Ronin, il fait ici son grand retour sur la saga principale des Tortues Ninja avec un évènement si dense qu’il aura été nécessaire de le diviser en trois tomes.



Armageddon Game répondra à toutes les interrogations que les lecteurs ont pu avoir en découvrant les deux autres albums annexes, tout en constituant également une porte d’entrée idéale pour cet événement. Tom Waltz livre une fresque épique dans laquelle les Tortues Ninja vont s’allier à Shredder (!) et partir aux confins de la Dimension X (!) pour affronter la redoutable alliance du Roi des Rats avec Krang, Baxter Stockman et Madame Null, des ennemis iconiques de l’univers Tortues Ninja. Plus de deux cents pages d’action débridée avec de nombreux retournements de situations et un récit qui rend hommage aux grands moments du run de Tom Waltz sur les Tortues, tout en préparant l’avenir – notamment la conclusion de la série Reborn, qui se fera dans le septième et dernier tome !

Et c'est pour cela que nous jouons, n'est-ce pas ? Remportez la partie, récoltez les récompenses.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait de bon ton de faire un petit recap (il y en a grandement besoin). Armageddon Game, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un event qui marque le retour du scénariste Tom Waltz dans l'univers des TMNT et qui reprend une idée développée lors de son run justement : les combats de pouvoir. Le Rat King est une entité qui vit sur notre planète depuis des milliers d'années. Lui et les autres entités du Panthéon s'affrontaient régulièrement pour prendre le contrôle du monde. Ceci, c'était avant. Mais pour le Roi des rats, c'était mieux avant, justement. Aussi, il veut mettre en place un nouvel affrontement. Pour se faire, il s'allie à Baxter Stockman, Krang et Madame Null. Face à eux, les Tortues qui doivent également trouver des alliés quitte à chercher du côté de leurs ennemis. C'est ainsi que nous retrouvons Karai ou Old Hob, entre autres.



Pour ce qui est de le la parution française de l'event, ce dernier est composé de trois tomes : Armageddon Game ouverture & alliance (dont vous trouverez la critique ici), le tome 6 de Tortues Ninja Reborn (sorti le 17 juin) et enfin Armageddon Game à proprement parler (dont nous allons parler aujourd'hui). A noter qu'il y a une petite subtilité dans l'ordre de lecture. Dans l'idéal, il faudrait lire Armageddon ouverture puis le tome 6 puis alliance puis Armageddon Game.



Pour ce qui est du contenu, il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord, l'initiative en elle-même est à souligner. IDW a voulu faire un event TMNT et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il s'en est donné les moyens. Peut-être un peu trop. Entre le travail préparatoire, le nombre de personnages que l'on se doit de suivre et le fait que ce tome commence (encore) par mettre des pièces en place, on finit par perdre le fil et à trouver que le tout manque de rythme. Non pas que l'on s'ennuie, mais il y a trop d'informations à retenir. Pour preuve, on peut tout simplement relever le nombre de dialogues dans chacun des numéros. Clairement, vous en avez pour votre argent. Par contre, cette densité est peut-être le gros point noir de ce tome. Pour le reste, c'est plutôt positif !



Tout d'abord, on retrouve tout ce qui fait les Tortues Ninja. On tape dans la mythologie, on voyage, on visite des autres dimensions bref, il ne manque que le voyage temporel pour avoir la totale. Alors vous allez me dire que pour du TMNT, "c'est la base". Peut-être, oui. Mais une base qui n'aura pas véritablement été utilisée par Sophie Campbell lors de son run. Donc, revoir ces cartes sur la table ne peut que faire plaisir. A côté de cela, l'utilisation des personnages est également assez incroyable. Waltz les connait bien (écrire 100 numéros Tortues Ninja, ça aide !) et il parvient avec une aisance assez incroyable à leur donner une direction parfois improbable sans pour autant dénaturer l'essence de ces derniers. Ajoutez à cela le retour de nombreux personnages et vous avez clairement une lettre d'amour pour tous les fans des Tortues qui ont suivi leurs aventures depuis le début de l'ère IDW soit depuis 2011 (ndlr : oui, cela sous-entend que ceux qui n'ont pas suivi le run de Waltz vont être assez perdu mais, en même temps, qui conseillerait de commencer la lecture des Tortues Ninja par un event aussi conséquent ?). Et bien sûr, vous avez de l'action. BEAUCOUP d'action.

Cela commence ce soir, ici. Dans cette grandiose métropole !

Pour ce qui est de la partie graphique, les huit numéros sont réalisés par Vincenzo Federici. Il n'y a donc pas de changement de dessinateur cette fois et donc, aucune rupture graphique à signaler. Le travail proposé est bon et mérite que l'on s'y attarde. C'est dynamique et, en même temps, le dessin est réalisé avec une certaine finesse. Globalement, Federici est sans doute l'un des points qui devrait susciter le moins de débats dans l'event TMNT au sens large.

A noter que l'éditeur n'a pas été avare en bonus. Il y a pas mal de choses qui sont proposées à la fin de l'ouvrage dont les variant covers.

Si vous désirez vous procurer Les Tortues Ninja - TMNT - Armageddon Game et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.