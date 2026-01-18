DC Comics annonce The Fury of Firestorm par Jeff Lemire

L'Homme Nucléaire passe au Next Level avec Jeff Lemire et Rafael De Latorre

En avril 2026, Jeff Lemire aura droit à une toute nouvelle série. Il s'agira de The Fury of Firestorm qui fera partie de l'initiative de DC Comics appelée "Next Level" (et qui fera suite à DC K.O.). Le scénariste sera accompagné par Rafael De Latorre au dessin.

Voici le synopsis :

L'Homme Nucléaire passe au Next Level avec Jeff Lemire et Rafael De Latorre ! Bedford, dans le Colorado, est une petite ville tranquille. Ses habitants saluent leurs voisins, assistent aux réunions municipales et encouragent l'équipe de football du lycée local le vendredi soir. Mais cette bourgade idyllique bascule lorsque l'Homme Nucléaire débarque et commence… ses expériences. Firestorm transforme les bâtiments en sable et les gens en verre sans remords ni avertissement. Mais qu'est-ce qui a poussé Ronnie Raymond à commettre cet acte odieux ? Et qui pourra contenir la fureur de Firestorm ?

Sortie le 1er avril.

