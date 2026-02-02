Invader Comics annonce Space Minotaur

Préparez-vous à la PUISSANCE du MINOTAURE !

C'est à travers ses sollicitations du mois d'avril que l'éditeur Invader Comics a annoncé la sortie de Space Minotaur #1. Le numéro est écrit par Keith Foster et dessiné par Rory Smith (qui est également en charge de la cover principale). Le one-shot est prévu pour le 29 avril pour 7.99$.

Voici le synopsis :

IL EST DE RETOUR, ET C'EST UN HÉROS DE L'ESPACE ! Si vous pensiez qu'il était mort dans le labyrinthe, vous vous trompiez : Invader Comics vous présente deux récits de la vie du Minotaure ! Le premier emmène le Minotaure de l'Espace sur la planète Panoptos, où il enquête sur une perturbation planétaire ; le second, une histoire de ses années comme acteur en costume dans une série tokusatsu des années 70. Préparez-vous à la PUISSANCE du MINOTAURE !