Un nouveau succès a été débloqué

Spider-Man: Brand New Day a cartonné et est parvenu à décrocher pas mal de records depuis sa sortie le 31 juillet 2027 sur les écrans américains. Et si on peut toujours être fier d'avoir le record du meilleur résultat sur dix jours au box-office des Etats-Unis de tous les temps, il y en a qui sont plus impressionnants, bien évidemment.

Il y a quelques jours, le film de Destin Daniel Cretton s'est une fois encore distingué et ce, dans une catégorie que de nombreux réalisateurs aimeraient obtenir. En effet, le film est à présent, officiellement, le plus gros succès de tous les temps au box-office américain. Du haut de ses 950,96 millions de dollars de recettes, il vient de passer devant Star Wars: Episode VII - The Force Awakens qui avait décroché ce même record en 2015 avec 936,66 millions de dollars.

Notez que pour ce qui est du box-office mondial, il est également à deux doigts de passer un cap puisqu'il s'approche doucement mais sûrement des 2.5 milliards de dollars de recettes.

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