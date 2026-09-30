Le synopsis de Star Wars/Marvel: Hope Assembles #1 est enfin là

De quoi que ça parle ?

L'annonce de la série crossover a été faite le mois dernier. Par contre, si les covers et les auteurs avaient été dévoilés, niveau synopsis, jusque-là, c'était zéro. Tout au plus avions nous la promesse d'un récit "passionnant, imprévisible et touchant". Bon, la promesse est belle mais encore faut-il connaître l'histoire. Vous l'aurez compris, c'est à présent chose faite. Marvel commençant à dévoiler ses sollicitations du mois de janvier, le synopsis du premier numéro de Star Wars/Marvel: Hope Assembles #1 est tombé.

Le voici :

LE PLUS GRAND CROSSOVER DU SIÈCLE !!! Une galaxie très, très lointaine débarque dans le « monde au-delà de votre fenêtre ». Pour célébrer le 50e anniversaire de STAR WARS, Marvel Comics et Lucasfilm Publishing présentent STAR WARS/MARVEL : HOPE ASSEMBLES, le tout premier crossover entre ces deux franchises légendaires. Écrite par KEVIN SMITH et dessinée par DAVID MARQUEZ, cette mini-série en cinq numéros réunit héros et méchants des deux univers ; les Avengers, Spider-Man, Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo, Dark Vador, le Docteur Fatalis et bien d'autres s'affrontent dans une aventure épique. Après qu'un sortilège bouleversant la réalité a provoqué le déroulement des événements d'Un nouvel espoir sur la Terre-616, deux univers emblématiques se rencontrent sur papier pour la toute première fois.

Autrement dit... nous ne sommes pas beaucoup plus avancés. A part le fait que, chronologiquement parlant, nous savons à présent que nous nous situons au niveau de l'opus Un nouvel espoir, pour le reste, ce n'est pas dingue en terme de révélation.

Star Wars/Marvel: Hope Assembles #1 sortira le 13 janvier 2027 pour 5.99$.